Постучите дважды и посмотрите, что внутри – новый инновационный холодильник LG InstaView Door-in-Door

Как показывает «бытовая» статистика, семья открывает дверцу холодильника в среднем 79 раз в день, причём в большинстве случаев просто для того, чтобы посмотреть, что внутри. Технология, которая даёт увидеть продукты внутри холодильника, не открывая его, все больше привлекает внимание пользователей благодаря своему удобству и энергоэффективности. Её последним воплощением является холодильник LG InstaView с прозрачной дверцей Door-in-Door.

Впервые представленный на выставке CES 2017, новый флагманский холодильник LG InstaView Door-in-Door оснащен 29-дюймовым сенсорным LCD-дисплеем. Благодаря функции InstaView с помощью двойного нажатия на экран, стука или щелчка, дверца холодильника мгновенно становится прозрачной, и вы видите, что хранится внутри, не открывая холодильник и не выпуская воздух из его камеры. В устройстве используется конструкция «французских дверей», позволяющая извлекать из одного отсека продукты, не затрагивая остальные отсеки. Благодаря новой технологии, LG InstaView Door-in-Door является чем-то наподобие «закрытой экосистемы», замкнутой среды, призвание которой – охранять свежесть продуктов и экономить и время пользователя, и собственные мощности.

Многие пользователи не знают об этом, но при хранении фруктов и овощей в холодильнике важно соблюдать определённый уровень влажности. Только так эти продукты за длительное время не потеряют первозданный внешний вид и свои вкусовые качества - просто холода недостаточно. С этой целью существует специальный ящик LG FRESH Balancer, оснащённый переключателем, регулирующим оптимальный уровень влажности. Регулировку влажности делает возможной технология Moist Balance Crisper – специальная поверхность крышки ящика, испещрённая «сотами» в которых скапливается конденсат. Так влага не попадает на продукты, позволяя оптимизировать уровень влажности в отделении для хранения овощей и фруктов.

Инженеры прекрасно понимают, что у разных владельцев могут быть совершенно разные нужды касаемо того, под какие продукты должно быть выделено больше или меньше места. Впрочем, с местом не возникнет никаких вопросов в любом случае – например, модель P-Veyron6 IndtaView DID умещает в себе 626 литров объёма. Причем такой большой объём не делает холодильник нестандартно большим среди аналогичных устройств, так как он достигается путём оптимизации конструкции отсеков и корпуса, выгодно расширяя «рабочее пространство».

Самые разные продукты хранятся в холодильнике каждый день, день за днём. Это как минимум приводит к смешению их запахов и может привести к появлению болезнетворных бактерий – это невидимый фронт, о котором пользователь зачастую даже не задумывается, но от этого он не меньше влияет на качество жизни. Для борьбы за свежесть ваших продуктов на этом «невидимом фронте», InstaView Door-in-Door вооружён такой технологией, как LG HygieneFresh+ – пятиступенчатым фильтром очистки циркулирующего воздуха, удаляющим до 99,999% бактерий в холодильнике. Перечень оснащения холодильников Door-in-Door также дополняет 3-слойный воздушный фильтр Pure N Fresh, постоянно очищающий и дезодорирующий воздух внутри.

В целом, LG InstaView Door-in-Door имеет характеристики, которые, кажется, готовы сохранять как продукты, так и сам холодильник в первозданном виде вечно. Особенно это подчёркивается текстурированной стальной отделкой корпуса, препятствующей появлению царапин, отпечатков рук и подчеркивающей стильный лаконичный дизайн. Еще одна впечатляющая особенность LG InstaView, которую особенно оценят техногики – это мгновенная диагностика холодильника при помощи смартфона. Вы также можете быть спокойны и за «сердце» холодильника - продвинутый линейный инверторный компрессор LG, сокращающий расходы электроэнергии на треть. На него распространяется гарантия 10 лет.

И важная деталь напоследок – новый инновационный LG InstaView с прозрачной дверцей уже доступен в магазинах Беларуси.