Составлен рейтинг скрытых достопримечательностей Европы

Mastercard представила рейтинг «Неизвестные достопримечательности» Европы — список уникальных, но малоизвестных среди туристов мест для бюджетного отдыха. Собранные платежной системой рекомендации для путешественников помогут найти свежие идеи для планирования нового туристического маршрута внутри своей страны или за границей.

Список возглавил Астурийский регион в Северной Испании, где расположен монастырь Ковадонга. От этого места захватывает дух, оно не переполнено туристами, а отели, кафе, магазины и достопримечательности до сих пор сохранили приемлемые цены. Вторую строчку рейтинга Mastercard занимает Мальта, где расположен средневековый город Зеббуж. Третий в списке – регион Зальцкаммергут (Австрия), где находится озеро Гальштат.

Топ-15 неизвестных достопримечательностей Европы 1. Астурия и монастырь Ковадонга, Испания 9. Волос и Пелион, Греция 2. Мдина и Зеббуж, Мальта 10. Велика Планина, Словения 3. Зальцкаммергут, Австрия 11. Кашубия, Польша 4. Азорские острова, Португалия 12. Наарден, Нидерланды 5. Пераст, Черногория 13. Мыс Колка, Латвия 6. Леднице-Вальтице, Чехия 14. Дельта Дуная, Румыния 7. Остров Паг, Хорватия 15. Балатонская возвышенность, Венгрия 8. Остров Сааремаа, Эстония

ТОП рейтинг «Неизвестные достопримечательности» Европы был составлен на основе данных Mastercard и рекомендаций местных тревел-блогеров и экспертов по туризму. Они оценили маршруты по ряду критериев, среди которых — красота местности, популярность среди туристов, возможность расплачиваться безналично, стоимость проживания и уровень развития инфраструктуры.

«Данные Mastercard о том, где и как люди предпочитают тратить деньги, помогли подготовить уникальные рекомендации. С ними путешественникам будет проще оценить туристические направления по их привлекательности, уровню цен и степени развития инфраструктуры, — комментирует Адам Блейк, глава Международного центра по исследованиям в сфере туризма в Борнмутском университете. — Статистика Mastercard в сочетании с рекомендациями местных экспертов в области туризма делают рейтинг полезным как для начинающих, так и для опытных путешественников».

Люди все чаще берут в поездки банковскую карту

Собираясь в отпуск, европейцы все чаще используют банковские карты – как во время планирования поездки, так и в самом путешествии. В 2016 году Mastercard провела опрос в 12 европейских странах. Проанализированные результаты показали, что 55% путешественников используют банковские карты для бронирования авиабилетов и проживания, а также оплаты других расходов, связанных с планированием путешествия. Согласно исследованию, 45% респондентов оплачивают покупки безналично во время поездки. Большинство из них предпочитают путешествовать внутри своей страны или в соседних регионах. Опрос также показал, что большинство трат во время путешествия связаны с оплатой проживания и транспорта, покупкой одежды, посещением ресторанов и баров. Чаще всего путешественники платят безналично в Австрии, Норвегии, Швейцарии, Исландии и Эстонии.

«Все больше людей по всему миру понимают, какие преимущества они получают, путешествуя без наличных, вне зависимости от целей поездки. Мы в Mastercard хотим помочь как туристам, так и деловым путешественникам получить максимальное удовольствие от поездки до, во время и после. Для этого мы разрабатываем надежные, инновационные и вместе с тем простые платежные решения. Наш рейтинг был создан, чтобы помочь путешественникам планировать свои поездки в те места, которые действительно стоит увидеть, получив при этом незабываемые впечатления», — отметил Хавьер Перес, президент по европейскому региону в Mastercard.

Чтобы избавить путешественников от лишних забот во время отдыха, Mastercard приготовила ряд рекомендаций:

Узнайте, какие дополнительные услуги вы можете получить как держатель карты. Сервисы, связанные с безопасностью денежных средств и планированием путешествия (например, обмен валюты, оформление страховки, покупка дорожных чеков и т.д.), могут сделать вашу поездку еще комфортнее.

Сообщите своему банку или финансовой организации, куда вы направляетесь. Так они смогут быстрее помочь вам в экстренных случаях.

Сохраните в телефоне номер, по которому вы можете заблокировать карту, если она была потеряна или украдена.

Рассчитываясь в ресторане или кафе, просите принести вам терминал или пройдите до него вместе с официантом.

Никогда не записывайте PIN-код карты где бы то ни было и не сохраняйте его в телефоне.

За границей расплачивайтесь в местной валюте — так вы получите более выгодный обменный курс

Проверяйте выписку с карты и сообщайте о мошеннических операциях в течение 30 дней. Если какая-либо транзакция кажется вам подозрительной, позвоните в банк.

Принцип «нулевой ответственности» Mastercard защищает вас от несанкционированных транзакций — покупок, которые вы не совершали.

При составлении ТОП рейтинга «Неизвестные достопримечательности» эксперты Mastercard анализировали 44 европейские страны (Армения, Албания, Австрия, Азербайджан, Бельгия, Беларусь, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Грузия, Греция, Венгрия, Исландия, Израиль, Италия, Ирландия, Казахстан, Латвия, Литва, Македония, Мальта, Молдова, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сербия, Испания, Словения, Словакия, Швеция, Швейцария, Турция, Украина, Великобритания) и в каждой из них выбрали лучшее, но малоизвестное туристическое направление. Каждый маршрут оценивался по следующим критериям:

Место неизвестно среднестатическому туристу.

Маршрут подходит как для культурного, так и для активного отдыха.

Путешественник может посетить направление практически в любое время года.

Турист может на месте оплачивать покупки безналично.

Направление подходит каждому — вне зависимости от возраста или семейного положения.

Туристическая инфраструктура развита достаточно хорошо.

На основе статистики Mastercard и глубинных интервью с местными тревел-блогерами и экспертами по туризму маршруты были оценены по стоимости проживания, уровню развития туристической инфраструктуры (возможность расплачиваться картой, удобство логистики до места, доступности местного транспорта, уровню безопасности, экологии и качеству предлагаемых путешественникам услуг).