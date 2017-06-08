Axoft сертифицировал решения Check Point на территории Беларуси

Компания Axoft, сервисный IT-дистрибьютор, объявляет о получении сертификата Оперативно-аналитического центра при президенте Республики Беларусь на средства защиты Check Point. Данное событие позволило дистрибьютору начать продажи решений производителя в Беларуси.

Axoft в Беларуси получил статус дистрибьютора Check Point в конце прошлого года. Для начала продаж решений вендора IT-дистрибьютору требовался сертификат ОАЦ на соответствие системы Check Point регламенту ТР 2013/-27/BY. Получением данного документа занимались представители Axoft в Беларуси. В апреле текущего года программное обеспечение шлюза безопасности и сервера управления шлюзом безопасности Check Point версии R 77.30 успешно прошло сертификацию.

Решения Check Point ориентированы на малый и средний бизнес, а также крупные компании всех отраслей рынка. Система предотвращения атак нового поколения Check Point – Next Generation Threat Prevention (NGTP), сертифицированная в ОАЦ, обеспечивает многоуровневую линию обороны и использует свежую информацию об угрозах безопасности. Продукт помогает пользователям справиться с нынешними угрозами и быть готовыми к грядущим. NGTP – полнофункциональная защита периметра сети, включающая глубокий анализ и фильтрацию трафика. В данную систему изначально включено наибольшее количество модулей, что позволяет задействовать широкий технологический арсенал Check Point.

В рамках реализации сервиса по технической поддержке и консалтингу, Axoft в Беларуси начал оказывать профессиональные консультации, а также предоставлять демооборудование Check Point для тестирования продукта.

«Получение сертификации ПО Check Point – важное событие на рынке информационной безопасности Республики Беларусь. Мы рады, что можем теперь абсолютно всем отечественным компаниям предоставить средство защиты от ведущего вендора в области ИБ. Надеемся, что наши партнеры в Беларуси по достоинству оценят решение, которое уже выбрали для защиты своих ИТ-систем компании из разных стран мира», – отмечает Виталий Шкура, директор Axoft в Беларуси.

«Ни для кого не секрет, что в наш век хакерских атак и распространения вирусов получение всесторонней защиты корпоративных ИТ-систем выходит на первый план. Сертификат ОАЦ – своего рода свидетельство качества продукта в Республике Беларусь, поскольку процедура сертификации достаточно трудоемкая и далеко не все решения ее проходят. Благодаря нашему партнеру – компании Axoft – белорусские компании получили возможность проверить в деле полнофункциональную систему предотвращения атак нового поколения», – говорит Александр Савушкин, директор по развитию бизнеса Check Point в Украине и странах СНГ.

Получить более подробную информацию о продуктах Check Point можно в офисе компании Axoft в Минске, написав на e-mail: info@axoft.by либо по телефону +375 17 388 95 80.