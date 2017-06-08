За уикенд «Маленький принц» по-белорусски посмотрели более 2 тыс. минчан

На прошедших выходных в кинотеатре «Москва» состоялась премьера мультфильма «Маленький принц», переведенного на белорусский язык при поддержке «Атлант Телеком» и velcom. За три дня мульфильм посмотрели более 2 тысяч минчан — билеты на все сеансы были полностью раскуплены.

Посетители показов «Маленького принца» имели возможность не только посмотреть мультфильм, но и приобрести одноименную книгу в переводе на белорусский язык. Организаторы «Белорусских уикендов» совместно с компанией velcom переиздали ее в твердой обложке и с авторскими рисунками специально ко дню рождения Антуана де Сент-Экзюпери.

«Переиздание книги «Маленький принц» дает возможность еще раз обратить внимание белорусов на это чудесное произведение и не менее чудесный белорусский перевод. И тот факт, что книги так быстро разошлись на показах, доказывает, что мы на правильном пути. По инициативе velcom часть тиража будет передана в учреждения образования и библиотеки, чтобы еще больше детей и взрослых могли читать мировую классику на родном языке», — отмечает начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom Вячеслав Смирнов.

Для тех, у кого не получилось попасть на показы 23-25 июня, будет организован дополнительный сеанс в кинотеатре «Москва».

«Мы в очередной раз приятно удивлены количеством людей, которые интересуются проектом «Белорусские уикенды» и приходят в кинотеатр вместе с семьей и друзьями, чтобы посмотреть кино на родном языке. Более того — проект уже выходит на интернациональный уровень. Только представьте: один из зрителей специально прилетел в Минск из Сербии, чтобы посмотреть мультфильм и приобрести белорусское издание книги «Маленький принц» для своей коллекции. Она состоит приблизительно из 40 изданий произведения на разных языках мира, и теперь среди них будет и белорусский», — рассказывает руководитель проекта Андрей Ким.

Кроме дополнительного показа в Минске, сеансы «Маленького принца» состоятся в Гомеле, Гродно и Могилеве. Их посетители также получат возможность приобрести печатную версию книги на белорусском языке.

Дополнительный сеанс мультфильма «Маленький принц» на белорусском языке состоится в кинотеатре «Москва» в среду, 28 июня. Начало в 19:00. Ближайшие показы в областных городах пройдут 28-30 июля (Гродно) і 4-6 августа (Могилев).

Показы мирового кино на белорусском языке проходят в рамках проекта «Белорусские уикенды». Фильмы озвучиваются на белорусский язык с участием известных белорусских актеров: Павла Харланчука, Анны Хитрик, Светланы Тимохиной, Алеся Молчанова и других.

Подробности на сайте kinakong.by, билеты в кассах кинотеатра «Москва» и на bycard.by.