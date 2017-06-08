Групповой этап «Кубка бизнеса по футболу» завершился: стартует стадия play-off

Групповой этап корпоративного турнира по мини-футболу «Кубок бизнеса по футболу» завершился 23 июня. В результате группового этапа были определены участники стадии play-off. В играх на выбывание 29 июня и 1 июля будет определена лучшая корпоративная команда года.

«Кубок бизнеса» проходит уже второй год при поддержке Ассоциации «Белорусская федерация футбола» и спортивного сообщества. Все игры проходят на профессиональных полях АБФФ. Матчи турнира обслуживают профессиональные судьи. Участниками «Кубка бизнеса – 2017» стали представители различных сегментов белорусского бизнеса со всей страны. Двадцать восемь команд принимали участие в турнире в этом году.

По результатам группового этапа борьбу в «Кубке бизнеса» продолжат 16 лучших корпоративных команд турнира.

Таким образом, в 1/8 финала встретятся:

«Хёндэ АвтоГрад» – «АлюминТехно»,

«Слонимский мясокомбинат» – «Регула»,

«Газпромнефть-Белнефтепродукт» – «Шате-М Плюс»,

«Белвнешреклама» – «ФанДОК»,

«Легпромразвитие» – «Белорусская универсальная товарная Биржа»,

«ЛВО» – «Креацепт»,

«АйБиЭй АйТи Парк» – «Кодверкс»,

«РЕСО-БелЛизинг» – «МИНГАЗ».

Своими впечатлениями поделился капитан команды и начальник службы защиты компании «Мингаз» Владимир Третьяк: «Предприятию «Мингаз» в этом году исполнилось 60 лет. Юбилейный год. И в честь этого наше руководство пошло на встречу и утвердило участие в турнире. В принципе наше руководство всегда дает нам возможность реализовывать себя в спорте. Ведь здоровый сотрудник – это эффективный сотрудник. Так мы стали участниками корпоративного турнира «Кубок бизнеса по футболу». Наша корпоративная команда существует уже давно, в любительских лигах мы не новички. Все же в таком корпоративном турнире участвуем впервые. На качественных полях и при судействе профессионалов здорово играть! И результат нашей игры оцениваю неплохо. Футбол – игра непредсказуемая. В 1/8 вышли. Этот четверг окажется решающим. Будем бороться, отдадим все силы. А как сложится – покажет игра».

Алексей Ивасюк, основатель компании «Гармония уюта» и капитан одноименной корпоративной команды, покинувшей турнир в групповом этапе, признался: «Шли на турнир, думая, что игра не будет требовать сверхнавыков, ведь участвуют любители. Но все-таки наши соперники – молодцы, качественно играют, подготовлены. Мы показали себя недостаточно сильно, поэтому более тщательно будем тренироваться для следующего сезона. Потому что «Кубок бизнеса» – событие стоящее. Во-первых, он интересен как мероприятие корпоративное, способствует единению команды и компании в целом. Это то, ради чего мы шли на турнир, потому что сейчас наша компания переживает непростые экономические времена. Хотелось как-то объединить сотрудников вокруг чего-то важного. Во-вторых, бизнес идёт в спорт, и это здорово!».

Финальные игры «Кубка бизнеса по футболу» пройдут 29 июня и 1 июля. Лучшие корпоративные команды поборются за главный приз турнира – кубок, созданный вручную литовским художником по стеклу Ремигиюсом Крюкасом. Команда-победительница также получит отдых в коттедже Robinson Club, прогулку по Минску на двухэтажном экскурсионном автобусе Minsk City Tour и звание «Лучшей любительской корпоративной футбольной команды» в 2017.