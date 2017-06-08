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27. 06. 2017

В Минске на Зыбицкой откроется посольство фестиваля Viva Braslav

В четверг, 29 июня, в баре «Банки-Бутылки» с 19 до 22 часов пройдет официальное открытие посольства фестиваля Viva Braslav. Музыкальное сопровождение обеспечат ди-джеи UCast, Arston, Esco, Iner. Вход свободный.

Viva Braslav – один из крупнейших летних фестивалей Беларуси, который в этом году пройдет 22 июля на центральном пляже Браслава. Хэдлайнерами вечерней поп-программы будут IOWA (Беларусь), L’One (Россия), Макс Барских (Украина). Ночную EDM-программу возглавят исполнители из мирового топ-100 по версии DJMag: Vicetone (Нидерланды), Zonderling (Нидерланды), Swanky Tunes (Россия), Feel (Россия). Зрителей ждет также обширная программа спорта и развлечений.

– Мы хотели, чтобы в Минске появилось место, где люди смогут почувствовать атмосферу нашего фестиваля и попробовать несколько фестивальных напитков, которые были разработаны барменами «Банки-Бутылки». Посольство будет открыто до 22 июля, – отмечают организаторы фестиваля Viva Braslav.

Посетители открытия посольства смогут поучаствовать в мини-квесте и получить пригласительные зону Deluxe. А также приобрести билеты на фестиваль напрямую у организаторов – без комиссий и надбавок.

Входной билет на фестиваль стоит 33,99 рублей. Место под палатку (до 4 человек) в фестивальном кемпинге – 15 рублей. Продажа на сайте www.vivabraslav.by и в кассах Kvitki.by в 43 городах Беларуси. Автобусные туры из различных городов Беларуси – https://vivabraslav.ga. Официальный партнер фестиваля – интернет-магазин одежды Lamoda.by.
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