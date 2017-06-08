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27. 06. 2017

Американский вертолет сбил беспилотник с помощью лазера

Компания Raytheon успешно провела испытания боевого лазера, установленного на вертолете AH-64 Apache. Оснащенный новым оружием вертолет смог сбить неподвижный беспилотник с дистанции 1,4 километра, сообщается на сайте компании. Испытания проводились в рамках программы разработки перспективных лазерных систем.

В испытаниях, проходивших на ракетном полигоне White Sands в штате Нью-Мексико, задействовали как персонал Raytheon, так и специалистов управления программой вертолета «Апач» Армии США и командования специальных операций Вооруженных сил США.

Как отмечается в сообщении, это был первый случай успешного применения боевого лазера с вертолета, доказавший возможность использования такого оружия с маневрирующих летательных аппаратов с широким диапазоном скорости и высоты полета.

В ходе стрельб система взяла на сопровождение и сфокусировала энергию на цели, наклонная дистанция до которой составляла 1,4 километра. Специалисты отметили, что результаты испытаний показывают правильность выбранного направления работы.

Источник: Lenta.ru
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