Канада снимает торговые санкции с Беларуси

Канадское правительство приняло решение отменить экономические санкции в отношении Беларуси, введенные после президентских выборов в 2016 года. Решение об отмене санкций вступит в силу 12 июля 2017 года.

Санкции заключались в помещении Беларуси в список стран, для экспорта в которые необходимо разрешение министерства иностранных дел и международной торговли Канады. Теперь в этом канадском черном списке останется только Северная Корея.

Нынешнее решение канадского правительства продиктовано тем, что "Канада признает, что правительство Беларуси продвинулось в ключевых сферах, включая освобождение политических заключенных и проведение мирных президентских выборов в 2015 году", говорится в заявлении канадских властей, которое приводит телеканал CBC.

"Канада также отмечает конструктивную роль Беларуси в облегчении переговоров о прекращении огня и перемирии в Украине на Минских переговорах", - говорится в заявлении канадского правительства по поводу снятия санкций.