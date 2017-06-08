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29. 06. 2017

Оранжевый уровень опасности: в Беларуси грозы, град и жара

По сообщению Белгидрометцентра Беларуси, в четверг, 29 июня, на большей части территории республики, Минской области и в Минске ожидаются грозы. В отдельных районах республики и Минской области град, сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с.

Синоптики предупреждают, что осадки будут сопровождаться повышением максимальной температуры воздуха днем на большей части Беларуси до +30°..+34°C, по югу местами +35°..+36°C.

Сегодня в столице: дождь (вероятность осадков 90-95%), гроза (вероятность 80-90%). Ветер южный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, при грозе местами по городу шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с. Температура воздуха максимальная днем +30.. +32°С.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на 29 июня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.

В пятницу, 30 июня, жара чуть-чуть ослабеет, но дневная температура воздуха по-прежнему будут оставаться около +30°C, а немного прохладнее станет в субботу, 1 июля, когда столбик термометра по Беларуси опустится до значений +19..+26°С, по юго-востоку до +28°С.
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