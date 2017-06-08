Объявлены инопланетные хедлайнеры арт-пикника Freaky Summer Party в Минске

Electrofashion-фрики Beissoul & Einius летят покорять нашу вселенную

Beissoul & Einius (LT)

Электронная группа №1 по версии музыкальной премии M.A.M.A.

Beissoul & Einius - Electrofashion-фрики из Литвы, дуэт, который унесет вас в параллельный мир, где царит добро, любовь и одежда из стекла. На сцене они увлекают удивительной харизмой из сюрреалистических танцевальных движений и эксцентричностью костюмов, и буквально выбивают землю из-под ног звуками будущего. Многосторонняя фантазия и магнетизм этих невероятных литовских парней приводит слушателей в космический экстаз. Beissoul & Einius - это чувственный инопланетный соул-певец и компьютерный и синтезаторный алхимик, жонглирующий программированием с вокалом.

Кареглазого парня с украинскими корнями Beissoul, который с детства занимается вокалом, называют black soul in a white body. Beissoul и Einius встретились семь лет назад на вечеринке в Каунасе: саунд-продюсер и диджей Einius сразу же оценил необычный голос Артура (Beissoul), а Beissoul – меланхоличную музыку, которую Einius сочиняет с тринадцати лет.

В своих песнях музыканты смешивают русские, английские и литовские слова и говорят о том, как им хочется, чтобы люди вокруг были свободнее, чтобы почаще давали волю фантазии и веселились.

“Песня (Free falling) о том, когда кто-то говорит тебе красивые слова, а ты думаешь, что он извращенец. Это неправильно. На этой планете нужно успеть сказать всем как можно больше хорошего”.

Музыка Beissoul & Einius - это гипнотические звуки будущего, глоток свежего воздуха для их слушателей, эмоциональное высвобождение. Музыкальная премия M.A.M.A. признали их электронной группой №1, назвав сочетание fashion show, перфоманса, музыки и танца “созданным не на этой планете”.

Частью шоу на премии M.A.M.A., проходившей в самой большой арене Литвы для 13000 зрителей в зале и миллиона за телеэкранами, стал эксклюзивный совместный перфоманс Beissoul & Einius и Gaspar, экс-участника всемирно известных Kazaky. Dance-встреча галактических путешественников состоялась с песней «Strangers In The Sky», которой предстоит стать саундтреком для путешествий по миру танца и fashion.

Второй и самый свежий LP дуэта #asecretcontract называют шедевром даже самые сдержанные критики. В этом альбоме музыканты создали образ приключенческой, гипнотической электроники, которая моментально закрепляется в сознании, ее хочется напевать и делиться ей с друзьями-меломанами, под нее хочется творить добро, любить все живое и кружиться в странном танце.

#asecretcontract совмещает в себе гипноз и hard dance, чувственную лирику и дерзкие фразы, иронию и тончайшие вибрации безбашенных артистов. Ожидайте приятный электро-поп флирт с вашими эмоциями и неожиданные эксперименты.

Кстати, помимо простых смертных, Beissoul & Einius слушает и президент Литвы Дали Грибаускайте в машине по дороге на деловые встречи. Кроме того, первая леди страны обратила особое внимание на костюмы из стекла от Beissoul & Einius “Sharp Sabotage”, представленные на премии M.A.M.A. Возможно, в следующий деловой визит по государственным делам наряд леди Дали будет сиять как никогда!