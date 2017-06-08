Сбитый автобусом британец встал и пошел в паб - видео

В британском городе Рединг, графство Беркшир, 53-летний Саймон Смит (Simon Smith) попал под автобус, но тут же встал и как ни в чем не бывало направился в паб.

На записи, сделанной камерой видеонаблюдения, видно, что идущего по улице мужчину сбил потерявший управление автобус. Удар отбросил пострадавшего на шесть метров. Несмотря на это, он тут же поднялся на ноги и через несколько секунд скрылся за дверями паба «Пурпурная черепаха», к которому шел перед ДТП, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Guardian.

Мужчина отделался царапинами и ссадинами. По словам Смита, ему повезло, что он остался в живых. О причине инцидента не сообщается.