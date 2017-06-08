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29. 06. 2017

Автокресло спасло жизнь ребенку в столкновении с фурой в Минском районе

Пятилетний ребенок выжил в столкновении легкового автомобиля Ford Fiesta с большегрузным автомобилем Scania на 15-м километре трассы М2 в направлении Борисова. ДТП произошло около 11:20 28 июня, фура врезалась в стоящую легковушку, которой управляла женщина 1990 года рождения.

Как рассказала официальный представитель ГАИ Минского райисполкома Екатерина Сильченко, водитель остановилась для объезда препятствия на дороге, а большегруз въехал в нее сзади. Ребенок находился в автокресле на заднем сидении автомобиля и был пристегнут, передает БелТА.

"Телесных повреждений ребенок получил. Двое других пассажиров "Форда" доставлены для осмотра в больницу скорой помощи", - сообщила представитель ГАИ.

 

 
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