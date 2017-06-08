МЧС: "парадные" танки не помешали машине спасателей в Минске

Пресс-секретарь минского городского управления МЧС Виталий Дембовский прокомментировал распространенную СМИ информацию, что возвращавшиеся с репетиции парада танки не пропустили машину МЧС с включенной мигалкой. По его словам, нагнетать ситуацию в данном случае не стоит, потому что машине спасателей не ехала по вызову.

По словам пресс-секретаря, в МЧС поступил вызов по поводу возгорания рекламного щита на улице Б.Хмельницкого, и туда "была направлена машина ближайшая, находившаяся на охранных мероприятиях парада". "Для оперативной замены на дежурстве была передислоцирована техника для обеспечения мероприятий парада, у регулировщика спрашивали, куда лучше проехать и стать на замену", - пояснил Виталий Дембовский.

Представитель МЧС также рассказал, что в случае проведения плановым мероприятий в городе в МЧС всегда учитывают перекрытие движения и планируют маршруты объезда и передислоцируют свою технику, что исключает ситуацию несвоевременного прибытия помощи. "Более того, всегда направляются несколько ближайших машин, чтобы дорожная ситуация (заторы, дтп и т.д) на одном направлении не позволила снизить оперативность. Все в порядке!" - написал Виталий Дембовский на своей странице в соцсети Facebook.