БНБ-Банк подписал очередное кредитное соглашение с BlueOrchard

Белорусский народный банк подписал кредитное соглашение с микрофинансовым фондом BlueOrchard Microfinance Fund, находящимся под управлением швейцарской инвестиционной компании BlueOrchard Finance Ltd.

За два с половиной года данное соглашение стало шестым между БНБ-Банком и фондами под управлением BlueOrchard Finance Ltd, а общая сумма заключенных кредитных соглашений составила более 17 млн долларов США в эквиваленте, что является самым крупным вложением фонда в Республике Беларусь. По условиям последнего договора увеличенный лимит в объеме 3 млн евро, как и все предыдущие транши, предоставляются БНБ-Банку с целью развития программ кредитования среднего и малого бизнеса в Беларуси.

- Поддержка среднего и малого предпринимательства является стратегической задачей Белорусского народного банка. Соответственно, мы неустанно ищем разные возможности привлечения финансовых ресурсов для реализации поставленной перед собой задачи. Выстраивание крепких деловых отношений с разными международными финансовыми институтами, а также укрепление уже годами сформированной репутации БНБ-Банка среди наших западных партнеров дает нам возможность привлекать долгосрочные ресурсы для развития среднего и малого предпринимательства в стране. Приятно осознавать, что долгосрочность и надежность партнерства BlueOrchard с БНБ-Банком позволили фонду увеличить лимит финансирования до 17 млн долларов США в эквиваленте, за что мы очень благодарны, – прокомментировал Генеральный директор Белорусского народного банка Константин Церетели.

– Мы рады очередной сделке с одним из основных наших иностранных финансовых партнеров. Продолжающийся рост нашего общего портфеля свидетельствует как о доверии к Белорусскому народному банку, так и о высокой оценке результатов по поддержке малого и среднего бизнеса. Мы благодарим компанию BlueOrchard за успешный проект и надеемся на новые интересные сделки, направленные на достижение общих целей: улучшение доступа к финансированию для частного бизнеса и его роста, – отметил заместитель Генерального директора ОАО «БНБ-Банк» Сергей Сабук.

BlueOrchard Finance Ltd.:

Компания BlueOrchard Finance LTD. была основана в Женеве в 2001 году. Она управляет первым в мире коммерческим микрофинансовым фондом BlueOrchard. Офисы компании расположены на 4 континентах.

Blue Orchard – ведущий коммерческий микрофинансовый посредник. Миссия Blue Orchard: расширение возможностей и повышение качества жизни путем содействия приносящей доход деятельности посредством частных инвестиций в микрофинансирование. Blue Orchard создает инновационные финансовые инструменты и решения для микрофинансирования, преодолевая разрыв между рынками капитала и микрофинансовыми организациями, обеспечивая высокую доходность инвестиций и поддерживая при этом развитие миллионов перспективных малых предприятий.