Банк ВТБ меняет режим работы на время перевода счетов на IBAN

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) информируем о том, что 1 июля в связи с переводом банковских счетов клиентов на международную структуру номера счета (IBAN) не будет осуществляться обслуживание клиентов в региональных дирекциях и дополнительных офисах.

Также с 1 по 3 июля обслуживание клиентов – физических лиц в кредитных центрах осуществляться не будет.

С 19.00 29 июня до 12.00 4 июля в инфокиосках банка будут недоступны операции, совершаемые с использованием наличных денежных средств. С 14.00 30 июня до 12.00 1 июля в банкоматах и инфокиосках банка будут недоступны операции по совершению платежей по погашению кредитов, ЕРИП и пр. (меню банкомата «Платежи»).

В интернет-банке для физических лиц с 17.00 29 июня до 15.00 1 июля будет недоступна услуга осуществления платежей по свободным реквизитам («Произвольные платежи»). С 14.00 30 июня до 15.00 1 июля услуга интернет-банк для физических лиц будет недоступна.

Подробнее с информацией для клиентов - физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о графике работы дополнительных офисов, региональных вирекций, управления клиентской поддержки, банкоматов, сервисов можно узнать на сайте банка в разделе «Переход на IBAN».