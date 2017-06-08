От охоты к экотуризму: чем заняться в Налибокской пуще?

Налибокская пуща – один из крупнейших заповедников Беларуси, это уникальный лесной массив площадью 240 тыс. гектаров, который сохранился практически в первозданном виде. Долгое время единственным времяпрепровождением здесь была охота, однако сейчас руководство ландшафтного заказника «Налибокский» решило сместить акценты в сторону экотуризма.

В среду, 28 июня, в заказнике прошла презентация совместной с ПРООН и Евросоюзом инициативы «Расширение возможностей использования туристического потенциала особо охраняемых природных территорий Республики Беларусь».

Руководство заказника «Налибокский» рассказало, чем же планирует привлекать туристов, и мы выбрали пятерку развлечений, которые доступны в заповеднике уже прямо сейчас.

Экотропы в Налибокской пуще

В Налибокской пуще есть две экологические тропы. Первая находится возле Сябрыньских озер и называется «Сябрыньский перекресток». Ее протяженность 960 метров, вдоль нее установлены стенды, рассказывающие о пуще, ее обитателях и растениях. На ней есть вышка для наблюдения за зубрами в зимний период, а неподалеку расположен вольер для передержки копытных, где можно посмотреть на оленей, косуль и лосей. Кроме того, в окрестностях тропы расположен питомник по выращиванию тетеревиных, где можно понаблюдать за глухарями (как они живут и питаются) и посмотреть на глухариный ток.

Вторая экотропа находится возле деревни Белокорец. Ее протяженность около 1800 метров. Она еще не полностью готова к приему туристов, завершить ее создание планируется к концу июля этого года.

Тропа приспособлена для людей с ограниченными возможностями, возле нее расположено вместительное помещение для проведения различного рода мероприятий.

Сплавы на байдарках по Ислочи в Налибокской пуще

Водные походы – отличный способ сменить городскую суету на живописные пейзажи, тихий шум реки, запах костра.

В Налибоках организуют однодневные, двухдневные и трехдневные сплавы на байдарках по реке Ислочь. Эта река спокойная, поэтому подойдет и для неопытных сплавщиков.

Стоимость – от 65 до 150 рублей в зависимости от продолжительности. Ночевать можно как в палатках на одной из пяти оборудованных всем необходимым стоянок (аренда места на 1 человека – 5 рублей), так и в агроусадьбах со всеми удобствами, расположенных по периметру пущи (их около 30).

Фотоохота на животных и птиц в Налибокской пуще

Весной заказник предлагает фотоохоту на глухарей на току, а осенью – на лося и оленя благородного во время года. В группу может входить до 5 человек, продолжительность тура – 2 дня (по желанию ее можно сократить или увеличить), стоимость – от 52 рублей на группу. Проживание возможно в усадьбах, охотничьих домиках, в гостинице или в палатках на территории заказника.

«Думаю, у каждого подспудно проснется исконное чувство, когда он услышит ревущего быка. Кажется, что находишься не среди быков, а среди ревущих тигров. Кроме того, можно наблюдать, как в природе происходят естественные процессы», - говорит директор заказника Василий Гурков.

Велосипедные маршруты в Налибокской пуще

По территории Налибокской пущи проходят три основных велосипедных маршрута: «Воложинские гостинцы» протяженностью 279 километров, отрезок пан-европейского веломаршрута «Евровело-2» (из Дублина в Москву) протяженностью 78 километров и недавно открытый при поддержке ПРООН веломаршрут «Велобайк», который начинается в деревне Першаи.

По пути на веломаршрутах оборудованы остановочные пункты, кострища, информационные стенды. Заночевать можно в агроусадьбах или в палатках на стоянках. Маршруты проходят как по гравийным дорогам, так и по обычным проселочным без покрытия.

Если у вас нет своего велосипеда, придется брать инвентарь напрокат. Прокатные велосипеды есть в каждой усадьбе, но централизованного пункта проката в заказнике нет.

Охота в Налибокской пуще

Охота на животных и птиц по-прежнему занимает важное место среди видов деятельности в заказнике «Налибокский». Гостям пущи предлагают поохотиться на лосей, кабанов, оленей, бобров, волков, лисиц, птиц и т.д. При этом охотники не смогут увезти из заказника мясо животных, забрать с собой можно только трофеи (рога или шкуру животного). Мясо же вам приготовят прямо на месте: в лесу на костре или в усадьбе в печи или духовке.

Стоимость охоты зависит от вида зверя и продолжительности тура, а цены для граждан Беларуси и иностранцев отличаются в разы. Так, например, если белорус заплатит за трофей оленя около 1300 долларов, то иностранцу придется выложить за аналогичный трофей более 8000 долларов.

Бонус

Кроме всего вышеперечисленного администрация заказника предлагает своим гостям поучаствовать в сборе лесных ягод и грибов, лекарственных трав. Есть и новогодние туры в Налибокскую пущу для детей.

В сотрудничестве с усадьбами можно вырастить личного кабанчика, заниматься личным ульем на пасеке и забрать по завершении сезона мед, выращивать различные сельхозкультуры.

По словам Василия Гуркова, Налибокская пуща готова принимать до 17 тыс. посетителей ежедневно, а пока туда приезжает всего 15 тыс. туристов в год. С открытием новых видов досуга администрация надеется намного улучшить положение дел в сфере привлечения туристов.

Всю информацию о туристических услугах можно найти на сайте itourist.by (пока что он находится в стадии разработки и наполнения, информация об услугах и ценах в заказнике «Налибокский» появится позже).

Усадьбы в Налибокской пуще представлены на booking.com, в каталогах на белорусских туристических сайтах или просто ищут клиентов через своих знакомых.

Усадьба «Домик на Ислочи». Основное направление деятельности – водные походы, она пока находится на стадии обустройства, в дальнейшем там можно будет полноценно жить. Создает ее на своей родине молодая семейная пара из Минска.

Усадьба «Налибокские васильки». Хозяин усадьбы Василий Шакун – потомственный егерь, перестроивший свой дом в деревне Белокорец в гостевой. Он и его родственники прожили и проработали немало лет в Налибокской пуще, а его прадед работал у самого графа Тышкевича, основавшего в пуще заповедник. Его супруга считается настоящим асом поварского искусства, когда речь идет о приготовлении блюд из мяса диких животных.

Усадьба «Хутар дудара» под Раковом. Хозяин Алесь Лось – художник, этнограф, музыкант, мастер по производству музыкальных инструментов.

Они с супругой могут как сыграть любые мелодии на любых из своих более чем 60 музыкальных инструментов, так и рассказать очень много интересного о музыке и истории Воложинского края и Беларуси в целом.