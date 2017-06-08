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30. 06. 2017

Uber предложил минчанам в пятницу бесплатную пиццу от Papa John's

30-сантиметровую пиццу пепперони можно будет бесплатно заказать 30 июня в Минске. Если вам повезет, и рядом окажется свободный автомобиль UberPIZZA, в течение нескольких минут Uber доставит вам отличное блюдо от Papa John’s.

Подобная акция проводится в Минске впервые. Ранее с помощью Uber можно было получить елку на Новый год или отдать свои вещи на благотворительность. сладости на Halloween. Но пицца – это ведь нечто особенное!

Чтобы получить бесплатную пиццу, необходимо в пятницу, 30 июня, с 12.00 до 16.00 в приложении Uber выбрать опцию UberPIZZA, указать свое местоположение и дождаться принятия заказа водителем. Далее можно просто следить, как пепперони от Papa John’s везут к вам. Водитель свяжется с вами, чтобы передать пиццу.

Подобные акции очень популярны среди пользователей, поэтому ожидается высокий спрос.

За один заказ привезут только одну пиццу. Доставка осуществляется в пределах административных границ Минска. Рекомендуется обновить приложение до последней версии, иначе пользователь может просто не увидеть опцию UberPIZZA.
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