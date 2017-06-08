Прогноз погоды: грозы и ливни не уходят из Беларуси

В пятницу, 30 июня, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, по восточной половине в отдельных районах град и сильные ливни. Ветер юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +23..+28°С, по юго-востоку +29..+32°С.

В Минске: кратковременный дождь, (вероятность осадков 80-90%) возможна гроза (вероятность грозы 30-40%); максимальная температура воздуха +24..+26°С, сообщает Белгидрометцентр. Накануне синоптики объявили на пятницу оранжевый уровень опасности в связи с тем, что на большей части территории республики ожидаются грозы, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с.