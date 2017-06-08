Лента RSS
Подписаться на ленту
30 июня 2017, пятница, 09:23
+26°C
Завтра +23°C
+26°C
Завтра +23°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,21
30. 06. 2017

Прогноз погоды: грозы и ливни не уходят из Беларуси

В пятницу, 30 июня, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, по восточной половине в отдельных районах град и сильные ливни. Ветер юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +23..+28°С, по юго-востоку +29..+32°С.

В Минске: кратковременный дождь, (вероятность осадков 80-90%) возможна гроза (вероятность грозы 30-40%); максимальная температура воздуха +24..+26°С, сообщает Белгидрометцентр.

Накануне синоптики объявили на пятницу оранжевый уровень опасности в связи с тем, что на большей части территории республики ожидаются грозы, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с.
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Опрос радиослушателей дал неожиданные результаты. На первый же вопрос "Что вы в настоящий момент слушаете?" 98% опрошенных мужчин ответили: "Жену".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.