Прокопеня стал рекордсменом Беларуси по размеру подоходного налога

ИТ-бизнесмен Виктор Прокопеня стал в 2016 году номером один в Беларуси по размеру уплаченного подоходного налога. По этому случаю предприниматель получил благодарственное письмо от министра по налогам и сборам Сергея Наливайко.

"За всю историю существования независимой Беларуси я заплатил больше всех подоходного налога. Сергей Эдуардович, спасибо за письмо! Очень приятно!" - написал Виктор Прокопеня на своей странице в соцсети Facebook.



Глава МНС в своем письме выразил уверенность, что "ваши личный пример и активная жизненная позиция будут способствовать формированию налоговой культуры в обществе, сочетающей в себе приверженность к честному труду и истинный патриотизм".



По данным инпекции МНС по Минску, самая большая сумма подоходного налога за 2016 год – 27,9 млн рублей (около 14,4 млн долларов).