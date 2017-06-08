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30. 06. 2017

Прокопеня стал рекордсменом Беларуси по размеру подоходного налога

Источник фото: TUT.by

ИТ-бизнесмен Виктор Прокопеня стал в 2016 году номером один в Беларуси по размеру уплаченного подоходного налога. По этому случаю предприниматель получил благодарственное письмо от министра по налогам и сборам Сергея Наливайко.

"За всю историю существования независимой Беларуси я заплатил больше всех подоходного налога. Сергей Эдуардович, спасибо за письмо! Очень приятно!" - написал Виктор Прокопеня на своей странице в соцсети Facebook.

Глава МНС в своем письме выразил уверенность, что "ваши личный пример и активная жизненная позиция будут способствовать формированию налоговой культуры в обществе, сочетающей в себе приверженность к честному труду и истинный патриотизм".

По данным инпекции МНС по Минску, самая большая сумма подоходного налога за 2016 год – 27,9 млн рублей (около 14,4 млн долларов).
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