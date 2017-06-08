Лукашенко поговорил об Украине с редакторами главных российских СМИ

Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 июня провел встречу с руководителями крупнейших российских средств массовой информации в Клубе главных редакторов ТАСС. Общение главы государства с редакторами продлилось около трех часов, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Во время беседы ее участники обсудили российско-белорусские отношения (общественно-политическая и торгово-экономическая сферы), ожидания Александра Лукашенко от запланированного на сегодня заседания высшего госсовета Союзного государства, миграционный контроль.

Также обсуждались отношения Беларуси со странами Запада и Китаем и отдельно проблематика урегулирования конфликта в Украине. Было подчеркнуто, что разрешить его можно только за столом переговоров, отметили в пресс-службе президента Беларуси.