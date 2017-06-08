Металлисты Stone Sour троллят Трампа: «Вернем металлу былое величие!»

Американские металлисты Stone Sour, которые 12 ноября впервые приедут с концертом в Минск, снялись для журнала Metal Hammer в провокационной фотосессии под слоганом «Вернем металлу былое величие!».

Публикация приурочена к выходу нового альбома Stone Sour «Hydrograd». Прямо с обложки наряженный в костюм и галстук лидер группы Кори Тейлор (также вокалист Slipknot) кричит: «Я тут главный!». На его трибуне написано: президент Соединенных Штатов Металла. На других снимках в роли вице-президента с ним позирует гитарист Джош Рэнд, они откровенно дурачатся. Съемка проходила в декорациях, очень напоминающих Овальный кабинет Белого дома, резиденции президента США.

«Не зашел ли глоткодер от металла слишком далеко? Не сошел ли Кори Тейлор с ума? Группа Stone Sour – демократический коллектив или их лидер стал диктатором? Мы собрали пресс-конференцию и потребовали ответов», – говорится в анонсе выпуска.

12 ноября группа Stone Sour с лучшими песнями и новым альбомом «Hydrograd» выступит в минском Falcon Club – современной многофункциональной арене, основную часть мест в которой составляют стоячие места.

STONE SOUR (США)

12 ноября – Falcon Club (пр. Победителей 20) – 20.00

Билеты: танцпол – 75 рублей, фан-зона – 90 рублей.

Продажа: на сайтах Kvitki.by, Ticketpro.by, Bileti.by, а также в салонах «Связной» и «Евросеть» в Минске и по всей Беларуси.

Инфолиния: (044) 722 87 40