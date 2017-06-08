ESET: 75% отраженных атак вируса Petya приходится на Украину

По данным системы телеметрии ESET, большинство атак шифратора Petya, отраженных антивирусными продуктами ESET на рабочих станциях, приходится на Украину, Германию и Польшу. Россия вошла в первую десятку атакуемых по итогам второго дня эпидемии.

ESET установила, что пострадавшие от эпидемии Petya системы имели доступ к украинским сетям через VPN. В настоящее время у вредоносной программы не обнаружено функций, позволяющих распространяться за пределы локальных сетей.

Источником эпидемии стала компрометация программного обеспечения для отчетности и документооборота украинской компании M.E.Doc. Некоторые корпоративные пользователи установили троянизированное обновление M.E.Doc, что стало началом масштабной атаки, охватившей страны Европы, Азии и Америки.

Вредоносная программа является новой модификацией семейства Petya. Шифратор пытается инфицировать главную загрузочную запись (MBR — Master Boot Record), если попытка успешна, он зашифрует весь жесткий диск, в противном случае – все файлы.

Шифратор распространяется внутри сетей посредством SMB-эксплойта EternalBlue, который ранее обусловил массовый характер заражения WannaCry, и PsExec. Это сочетание обуславливает высокую скорость развития эпидемии.

Для заражения корпоративной сети достаточно одного уязвимого компьютера, на котором не установлены обновления безопасности. С его помощью вредоносная программа попадет в сеть, получит права администратора и распространится на остальные устройства.

Продукты ESET детектируют угрозу как Win32/Diskcoder.C Trojan, а также защищают на сетевом уровне от эксплойт-атак с использованием EternalBlue.