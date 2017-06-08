Минское "Динамо" обыграло фарерский "Рунавик" в квалификации Лиги Европы

Футболисты минского "Динамо" одержали победу над клубом "Рунавик" с Фарерских островов со счетом 2:1 в стартовом матче квалификации Лиги Европы. Игра на столичном стадионе "Трактор" прошла при полном преимуществе подопечных Сергея Гуренко, но счет хозяева открыли лишь в конце первого тайма.

На 42-й минуте поединка после передачи Артема Быкова с правого фланга атаки точный удар нанес Юрий Остроух. Во второй половине игры картина не изменилась, и на 52-й минуте динамовский капитан Александр Нойок ударом с линии штрафной площади удвоил результат. После этого гости несколько активизировались и провели пару опасных атак. Минчане не собирались отдавать инициативы, но их атакам не хватало остроты. А за 5 минут до окончания встречи футболисты "Рунавика" получили право на штрафной удар, и Петер Кнудсен установил окончательный счет в этой игре - 2:1 в пользу минчан.

Ответный поединок за выход во 2-й квалификационный раунд состоится 6 июля на поле фарерского клуба. В случае успеха следующим соперником минского "Динамо" будет победитель пары "Тре Пенне" (Сан-Марино) - "Работнички" (Македония).

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Источник: БелТА