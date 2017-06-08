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30. 06. 2017

Последствия непогоды: повреждены крыши 62 зданий, деревья упали на 3 машины

Источник фото: МЧС РБ

В результате прохождения через территорию Беларуси грозового фронта с порывами ветра до 22 м/с в ночь с 29 на 30 июня пострадали 11 населенных пунктов в 4 районах Гродненской области и в 2 районах Минской области. Об этом утром в пятницу сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

"Повреждены кровли 56 жилых домов (13 восстановлены), 2 объектов соцкультбыта и 4 сельскохозяйственных зданий. Зафиксированы 58 случаев падения деревьев в Брестской (33 случая), Гродненской (15 случаев), Минской (9 случаев) областях и в г. Минске (1 случай), повреждены 3 легковых автомобиля", - говорится в сводке МЧС.

В Кобринском и Березовском районах Брестской области деревья упали на железнодорожные пути и воздушные линии электропередачи, предназначенные для питания станционных и перегонных устройств автоматики, в результате чего произошла задержка движения 7 пассажирских поездов (от 29 минут до 1 часа 53 минут).

Кроме того, с 18:25 четверга до 00:29 пятницы без электроснабжения оставались города Слоним и Дятлово Гродненской области.

Пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы.

По данным ГПО «Белэнерго» в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 814 населенных пунктов (из них 449 в Гродненской области). По состоянию на 06:00 30июня оставались без электричества 95 населенных пунктов.
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