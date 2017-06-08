Проснувшаяся американка обнаружила в своей кровати взломщика

В американском городе Палисейдс-Парк, штат Нью-Джерси, объявили в розыск человека, который забрался в чужой дом и без разрешения лег возле его жительницы.

Подозреваемый проник в дом около пяти часов утра и лег рядом со спящей женщиной. Затем он разбудил ее и спросил, нельзя ли ему провести ночь в ее кровати. Когда женщина закричала, он сбежал, сообщает Lenta.ru.

Потерпевшая утверждает, что взломщик был худым мужчиной в очках с толстой оправой. Полиция нашла еще двух женщин, которых преследовал человек похожей внешности, и составила фоторобот.