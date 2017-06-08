«Премия HR-бренд 2017». Эволюция успеха

Эволюция успеха – это непрерывный процесс трансформации/изменений компании. Эволюция успеха – это умение HR решать задачи бизнеса, понимать бизнес-процессы, способность мыслить по-предпринимательски, эффективно взаимодействовать с руководителями и сотрудниками. Эволюция успеха – это Конкурс «Премия HR-бренд 2017», который из года в год развивается, привлекает больше участников, создает новые актуальные номинации, отслеживает и анализирует тенденции и формирует тренды рынка труда Беларуси.

Ежегодно компании реализуют проекты и представляют их на конкурс «Премия HR-бренд». Опираясь на полученный опыт и совершенствуя используемые инструменты, номинанты предлагают рынку глубинные продуманные эффективные решения в области управления персоналом.

Неслучайно ключевым элементом дизайна «Премии HR-бренд 2017» выбрана спираль ДНК.

ДНК компании – это люди. В компаниях работают уникальные лидеры и команды, с разными идеями и амбициями, устремлениями и собственными взглядами на эффективность и способы ее достижения. Имея неповторимые наборы ДНК, мы наблюдаем разные истории успеха, оригинальные проекты и мотивирующие кейсы.

Успешный HR – это не только тот, кто может привлечь ценные кадры в компанию, но и совместно с менеджментом видит потенциал сотрудников, умеет удержать персонал внутри компании, а также способствует личному развитию сотрудников и умеет выстроить имидж компании как надежного работодателя.

О конкурсе

«Премия HR-бренд» — Конкурс имеющий международную географию. Он успешно проходит с 2006 года в Российской Федерации; с 2011 г. в Украине; с 2013 г. в странах Центральной Азии.

С 2014 года «Премия HR-бренд» проходит в Республике Беларусь.

Организатор конкурса на белорусском рынке – РАБОТА.TUT.BY

7 декабря 2017 года в Беларуси на торжественной церемонии будут объявлены Победители «Премии HR-бренд Беларусь 2017». Накануне Церемонии награждения пройдет кейс-конференция, в которой номинанты презентуют профессиональному сообществу результаты проектов.

Местом проведения конкурса традиционно является отель Ренессанс Минск.

С гордостью представляем компании, которые уже подтвердили свое участие в «Премии HR-бренд 2017» в качестве номинантов.

Прием заявок на участие в Конкурсе «Премия HR-бренд 2017» продолжается до 20 октября.

Подать свой проект можно в основные («Регион», «Столица», «Республика», «Мир») и специальные («Равные возможности», «Большое сердце») номинации.

Обращаем ваше внимание на то, что к участию в конкурсе допускаются проекты в области работы с персоналом, запуск которых состоялся в 2015-2017 гг.

Подробная информация о Премии HR-бренд на сайте www.belarus.hrbrand.ru или по тел. +375 44 718 76 13; + 375 17 372 68 37.

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