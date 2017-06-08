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30. 06. 2017

Третьего июля минское метро будет работать с 05:00 до 02:30

Фото: Antares 610, CC BY-SA 3.0 Источник фото: Wikimedia

В связи с праздничными мероприятиями по случаю Дня Независимости Беларуси, который отмечается 3 июля, минский метрополитен продлевает время работы. Поезда минской подземки начнут курсировать в 05:00, а завершит работу метро в 02:30 4 июля. При этом на вход станции будут работать до 02:00.

Помимо увеличения времени работы, 3 июля будут также сокращены интервалы в вдижении поездов метро. Начиная с 07:00 интервал составит 3 минуты, с 14:00 до 18:00 – 5 минут, с 18:00 до 01:00 – 3 минуты с дальнейшим увеличением, сообщила пресс-служба Минского метрополитена.

1 и 2 второго июля поезда метро будут ходить по графику обычных выходных дней.
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