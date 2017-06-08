Замминистра Тука поставил крест на спасении Донбасса

Из-за экологической ситуации на Донбассе люди не смогут там нормально жить в течение 10 лет. Об этом в эфире украинского 5-го канала заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

“Речь идет вообще не о спасении Донбасса. На этом крест. Речь идет о постепенном освобождении этого региона от людей, потому что люди там существовать не смогут в течение 10 лет“, - сказал он.

По мнению чиновника, так же, как украинцы, будет страдать и “Московия“, поскольку “это наша общая беда, не удастся стеночкой отгородиться“.

По словам Туки, необходимо создавать международные дискуссии по решению вопроса экологической катастрофы на Донбассе.

“Я только понял, что проблему надо поднимать на высокий уровень и создавать международные дискуссии с поиском решения этой проблемы ... это просто надо“ вопить “на всю Европу о возможных последствиях“, - отметил он.

Ранее вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко говорила, что если на Донбассе будет экологическая катастрофа, она неизбежно затронет и Россию.

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