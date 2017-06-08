Пожар в Чернобыльской зоне тушат вертолетами и самолетами

29 июня в 12:35 в Зоне отчуждения и безусловного отселения на территории Лубянского лесничества предварительно при проведении технологической вырубки леса для прокладки железной дороги произошло возгорание порубочных остатков древесины и лесной подстилки, которое распространилось на площадь около 20 гектаров. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

Для проведения воздушной разведки и тушения пожара используют вертолет МИ-8 с водосливным устройством и 2 самолета АН-32П, которыми с начала работ осуществлено 8 вылетов (сброшено 64 м3 воды).

По состоянию на 8:45 30 июня тушение пожара продолжается. В течение ночи площадь пожара уменьшилась с 25 до 12 га. В 337 лесном квартале пожар локализован, в 336 квартале - наблюдаются отдельные ячейки.

С 6 утра работают 2 пожарных самолета и 1 вертолет с водосливным устройством. Привлечение наземных сил затруднено повышенного из-за радиационного фона в очаге возгорания. В целом по зоне фон в рамках нормы. Угрозы ЧАЭС от пожара нет.

К тушению пожара привлечены 125 человек, 36 единиц техники.

Министр экологии Украины Остап Семерак уверяет, что фон в норме.

Источник: bigmir.net