Лента RSS
Подписаться на ленту
30 июня 2017, пятница, 10:51
+26°C
Завтра +23°C
+26°C
Завтра +23°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,21
30. 06. 2017

Пожар в Чернобыльской зоне тушат вертолетами и самолетами

29 июня в 12:35 в Зоне отчуждения и безусловного отселения на территории Лубянского лесничества предварительно при проведении технологической вырубки леса для прокладки железной дороги произошло возгорание порубочных остатков древесины и лесной подстилки, которое распространилось на площадь около 20 гектаров. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

Для проведения воздушной разведки и тушения пожара используют вертолет МИ-8 с водосливным устройством и 2 самолета АН-32П, которыми с начала работ осуществлено 8 вылетов (сброшено 64 м3 воды).

По состоянию на 8:45 30 июня тушение пожара продолжается. В течение ночи площадь пожара уменьшилась с 25 до 12 га. В 337 лесном квартале пожар локализован, в 336 квартале - наблюдаются отдельные ячейки.

С 6 утра работают 2 пожарных самолета и 1 вертолет с водосливным устройством. Привлечение наземных сил затруднено повышенного из-за радиационного фона в очаге возгорания. В целом по зоне фон в рамках нормы. Угрозы ЧАЭС от пожара нет.

К тушению пожара привлечены 125 человек, 36 единиц техники.

Министр экологии Украины Остап Семерак уверяет, что фон в норме.

Источник: bigmir.net
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Украина
Анекдот все анекдоты

Опрос радиослушателей дал неожиданные результаты. На первый же вопрос "Что вы в настоящий момент слушаете?" 98% опрошенных мужчин ответили: "Жену".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.