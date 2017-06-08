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30. 06. 2017

Теннисистка Винус Уильямс попала в аварию, в которой погиб человек

Американская теннисистка Винус Уильямс попала в автокатастрофу, в которой погиб находившийся в другой машине 78-летний мужчина. Об этом сообщил представитель полиции Палм-Бич во Флориде и добавил, что авария произошла 9 июня.

По данным американских СМИ, машина, которой управляла Уильямс, столкнулась на перекрестке с другим автомобилем, в котором находился 78-летний Джером Барсон, а за рулем машины была его супруга, передает Би-би-си..

Пострадавший был отправлен в больницу, но через две недели скончался. Его жена также получила многочисленные травмы, но, как отмечается, ее жизни ничто не угрожает.

Полиция считает, что авария произошла по вине 37-летней спортсменки, не уступившей дорогу другому автомобилю.

Адвокаты Уильямс утверждают, что это был несчастный случай.

Источник: bigmir.net
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