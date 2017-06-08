3 июля в Минске состоится благотворительная акция в поддержку детей с аутизмом при участии белорусских спортсменов

3 июля по инициативе биатлонистки Надежды Скардино, при участии Дарьи Домрачевой, Антона Кушнира, Александры Герасимени и других белорусских спортсменов в парке им. Янки Купалы состоится благотворительная акция и будет запущен благотворительный онлайн-аукцион в пользу организации «Дети. Аутизм. Родители». Мероприятие пройдет при поддержке Мингорисполкома, Белорусской федерации биатлона, Федерации профсоюзов Беларуси, Государственного литературного музея Янки Купалы.

В благотворительной акции примут участие белорусские спортсмены, которые выставят на благотворительный аукцион свои личные вещи (спортивную одежду, лыжи, очки, шапочки и многое другое), ремесленники и родители детей с аутизмом, – они представят гостям изделия, изготовленные своими руками, собранные благотворительные средства от которых пойдут так же в поддержку белорусских детей с аутизмом и их семей. В рамках благотворительной акции в парке им. Янки Купалы состоится развлекательная программа: выступят известные музыканты, для посетителей пройдут мастер-классы по созданию хенд-мейд вещей, а также будут проведены активные игры для детей и взрослых с участием звезд белорусского спорта. Центром внимания на мероприятии станет благотворительный аукцион вещей именитых звезд спорта, который начнет свою работу в 16:00 в онлайн режиме через сайт организации «Дети. Аутизм. Родители». Продлится аукцион в течение месяца. Любой желающий, перейдя через свой гаджет по ссылке, указанной на раздаточных материалах мероприятия, сможет сделать свою благотворительную ставку онлайн и далее следить за ходом торгов.

Ведущие мероприятия – шоумен и телеведущий Евгений Булка и шоумен Виталий Воднев.

Деньги, полученные в качестве благотворительной помощи за лоты, будут направлены на поддержку проекта организации «Дети. Аутизм. Родители», разработанного на основе анализа зарубежного опыта (США, Швеция, Италия) по поддержке и сопровождению семей, которые воспитывают детей с аутизмом. Проект представляет собой организацию курса обучения 16 специалистов по программе ABA. Цель курса – научить дипломированных психологов, педагогов, реабилитологов работать с «особенными» детьми с использованием самых передовых международных технологий - корректировки поведения, сенсорной интеграции (физической реабилитации); учиться раскрывать таланты во всевозможных направлениях, включая спорт и искусство; помогать адаптироваться в обществе, а также оказывать поддержку родителям. По окончании курса обучения слушатели получат сертификаты специалистов, родители также пройдут необходимые обучающие курсы. На протяжении всего времени проекта и специалисты, и родители будут работать под супервизией лучших зарубежных специалистов в сфере аутизма. По мнению специалистов, такая форма работы для нашей страны инновационна; проект не только направит подопечных в нужное русло, чтобы в дальнейшем они жили полноценной жизнью, но и станет примером работы с проблемой аутизма у нас в стране.

«Я знаю, что многие семьи с детьми с аутизмом осознанно закрываются от общества из-за непониманий, с которым они сталкиваются. Мне кажется, что такая акция сможет показать, что мы все – едины, и это не так сложно - быть вместе. Спортсмены, родители детей с аутизмом, сами детки, ремесленники, полностью здоровые дети – мы все одинаково понимающие, разумные люди. Вместе мы сможем решить любые проблемы и победить трудности. Если с детьми с аутизмом работают грамотные специалисты, то дети смогут вырасти самостоятельными, счастливыми и успешными людьми! Это и есть та цель, ради которой мы проводим благотворительный аукцион. Надеюсь, совместно с организацией «Дети. Аутизм. Родители» мы сможем на постоянной основе помогать детям и взрослым с аутизмом на их пути к улучшению качества жизни», - говорит Надежда Скардино, белорусская биатлонистка, бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 и инициатор благотворительного аукциона в пользу детей с аутизмом. - «Я знаю, что вокруг нас очень много людей, которые вместе с нами с удовольствием примут участие в мероприятии и помогут! Уверена, что день будет наполнен радостью, дружбой и счастьем!»

«Целую группу людей объединяет одна проблема, у каждого своя история, но у всех у них одна цель - помочь своим особенным детям адаптироваться в этом мире, научиться самим справляться со сложными ситуациями. Они - смелые, любящие и очень сильные родители, которые не хотят зависеть от кого-то, которые хотят не только научиться сами, но и помочь другим. И это, по-моему, не только ценно и важно, но и благородно. Именно поэтому я поддерживаю предстоящую акцию. Со своей стороны мы можем помочь привлечь внимание людей к этой инициативе, которая проводится организацией «Дети. Аутизм. Родители». Я очень надеюсь, что цель будет достигнута - специалисты смогут начать свое обучение, а лучшие зарубежные практики - приехать к нам и поделиться бесценным опытом!» - надеется Дарья Домрачева, трехкратная Олимпийская чемпионка по биатлону.

«Нет какой-то определенной причины, которая мной движет, это, скорее, потребность помогать тем, кто в этом нуждается. Самые беззащитные в нашей среде - дети, они, к сожалению, не могут помочь себе сами, поэтому мои усилия направлены на то, чтобы помочь хотя бы одному ребёнку, хотя бы одной семье. Но если результаты этой акции будут еще лучше, то цель мероприятия - помочь запустить проект обучения специалистов для работы с белорусскими детками с аутизмом - будет достигнута. С организацией «Дети. Аутизм. Родители» мы не просто дружим, и не первый раз я принимаю участие в благотворительной акции. В скором времени мы расскажем о нашем совместном инклюзивном проекте. Надеюсь, он будет полезен всему нашему обществу - не только детям с аутизмом и их семьям! Приходите к нам на мероприятие 3 июля в парк имени Янки Купалы и включайтесь в доброе дело с нами вместе!», - говорит Александра Герасименя, белорусская пловчиха, бронзовая медалистка Олимпийских игр 2016 в плавании, а также двукратная серебряная медалистка Олимпиады-2012.

«Дети с аутизмом – особенные. Без специальной и профессиональной поддержки они испытывают сложности с социализацией и адаптацией к любым жизненным условиям. Самостоятельно им трудно влиться в коллектив и привыкнуть, например, к школьной обстановке. Еще сложнее детям с аутизмом находиться в специальных учреждениях или на надомном обучении, ведь они, как все дети, нуждаются в общении и дружбе со сверстниками. Наш проект поможет подготовить детей с аутизмом к посещению общеобразовательных детских садов и школ, раскрыть их потенциал и развить таланты, которыми, безусловно, обладает каждый из них», − комментирует Татьяна Яковлева, руководитель МБОО «Дети. Аутизм. Родители».

Среди лотов будут представлены:

олимпийский стартовый номер Надежды Скардино - масстарт, Сочи-2014;

тренировочные лыжи Надежды Скардино;

лопаточки для плавания от Александры Герасимени;

очки для плавания от Александры Герасимени;

шапочки для плавания от Александры Герасимени;

колобашки (досточки для плавания) от Александры Герасимени;

именная шапочка для плавания Александры Герасимени, “участница” нескольких международных соревнований;

комбинезон для тренировок от Дарьи Домрачевой;

полоска сезона 2016/2017 от Дарьи Домрачевой;

стартовые номера Антона Кушнира;

костюм Антона Кушнира, в котором спортсмен выиграл Большой и Малый хрустальные глобусы в 2010 г.;

тренировочный гидрокостюм Антона Кушнира, в котором проводятся тренировки в зимнее время;

новые лыжи для акробатики по фристайлу от Антона Кушнира.

Также будет представлено много других звездных лотов, сувениры с символикой биатлона, брелоки в виде вязаных сердечек, сделанные руками Надежды Скардино.

Антон Кушнир, белорусский фристайлист, Олимпийский чемпион 2014 года: «Очень рад участвовать в этой акции. На мой взгляд, дети с аутизмом и их родители такие же, как и все дети и взрослые. Всем хочется дружбы и радости. И именно так мы и должны воспринимать тех, кто нуждается в нашей помощи. Я очень хочу помочь белорусским семьям, воспитывающим детей с аутизмом, поверить в своих детей и свои силы! Ещё хочу сказать, что не только я сам лично поддерживаю это доброе дело; моя супруга и дети уже не единожды были участниками мероприятий организации «Дети. Аутизм. Родители». Мы должны уходить от стереотипов делений на особенных и обычных. Наша семья абсолютно уверенно и комфортно чувствует себя в кругу разных детей, и мы хотим воспитывать наших малышей отзывчивыми и готовыми делать реальные дела в новом и свободном от стереотипов обществе, и, конечно, нам, белорусам, нужно стремиться развивать культуру добрых дел! Надеюсь, к этой акции подключатся все, кто мыслит так же, как вся наша спортивная группа поддержки. Спасибо Надежде Скардино за приглашение к участию, Дарье Домрачевой и Александре Герасимене за поддержку! Думаю, наш отряд спортсменов расширит свои ряды, и это далеко не последнее мероприятие, ведь помогать невозможно единожды. Вместе мы победим!».

Государственный литературный музей имени Янки Купалы (ул. Янки Купалы, 4) также присоединится к празднику, организованному спортсменами для детей с аутизмом, и предоставит возможность всем желающим посетить музей бесплатно. Начало организованных экскурсий – в 15.00, 16.00, 17.00. Можно будет посмотреть видеоролик «Купалье» в формате 3D, отрывок из спектакля «Павлинка», увидеть голографическое представление театра, посетить интерактивную зону «Мальчик и летчик» и поучаствовать в мастер-классах от Павлинки.

Минский городской дельфинарий «Немо» (ул. Уборевича, 40) предоставит сертификаты на плавание с дельфинами и на шоу дельфинов, деньги от продажи которых также пойдут в пользу МБОО «Аутизм. Дети. Родители».

Внимание! Для участия в звездных мастер-классах по хенд-мейду, спортивных эстафетах для детей и взрослых, а также для участия в благотворительной лотерее, в которой будут разыграны подарки от звезд и партнеров мероприятия, нужно будет получить благотворительные билеты. Сумма благотворительных взносов, полученная от мастер-классов, эстафет и лотереи, также будут направлены на помощь детям с аутизмом.

МБОО «Аутизм. Дети. Родители» − организация с республиканским статусом в области проблем аутизма. Объединяет более 200 белорусских семей, имеет региональных представителей в областных и районных городах: Гродно, Гомеле, Могилеве, Барановичах, Бобруйске, Кобрине, Жодино, Солигорске, Мозыре и других. Организация работает в партнерстве с государственными структурами и международными благотворительными фондами. Основные направления деятельности МБОО «Аутизм. Дети. Родители»: повышение осведомленности общества о проблемах детей с аутизмом, обучение специалистов, а также проекты, поддерживающие общее и дополнительное инклюзивное образование. В прошлом 2016 году в рамках арт-терапии организация запустила проект «Семейный инклюзив-театр «i», где дети с аутизмом играют на сцене вместе со сверстниками и профессиональными актерами, в 2017 - проекты «Арт-инклюзия» и «Спорт-инклюзия». Вышеперечисленные проекты направлены на включение детей с аутизмом во взаимодействие со сверстниками и развитие профессиональных подходов в работе с разными детьми. Дети с аутизмом получают внимание, ранее не доступное для этой категории детей.

В благотворительном аукционе может принять участие любой желающий. Вы отлично проведете выходной день, приобретете уникальные лоты, а самое главное − окажете огромную поддержку детям с аутизмом и их родителям со всей Беларуси.

Место проведения благотворительного мероприятия:

г. Минск, ул. Янки Купалы, 4 (парк имени Янки Купалы).

Время проведения:

3 июля, с 14.00 до 18.00