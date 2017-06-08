Лента RSS
Подписаться на ленту
30 июня 2017, пятница, 13:53
+25°C
Завтра +23°C
+25°C
Завтра +23°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,21
30. 06. 2017

Кого поразил вирус Petya – карта

Большинство случаев заражения компьютеров вирусом Petya.A пришлось на Украину. Об этом свидетельствуют данные компании ESET - разработчика антивирусного ПО.

По данным компании, на Украину пришлось 75,24% заражений от общего количества в мире. На Германию - 9, 06%, на Польшу - 5,81%. Далее идет Сербия (2,87%), Греция (1,39%), Румыния (1,02%). На Россию же пришлось 0,8%.

Вирус Petya распространился на Европу
Вирус Petya распространился на Европу
eset.com

Также есть карта от компании McAfee, на которой видно, что вирус действительно вышел на мировой уровень.

По этой карте видно, что много заражений было в США
По этой карте видно, что много заражений было в США
securingtomorrow.mcafee.com

Напомним, 27 июня Украину атаковал вирус-вымогатель. Пострадали ряд государственных и частных компаний, в том числе Укрэнерго, Новая почта,  ГП Антонов, ДТЭК, Укртелеком, Эпицентр, Укрзализныця и другие.

СБУ и киберполиция составила рекомендации, как защититься от этого вируса. Также есть простой способ от Symantec.

Секретарь СНБО Александр Турчинов отметил очень низкий уровень специалистов по кибербезопасности, работающих в госучреждениях. Он также подтвердил, что вирус распространялся через бухгалтерскую программу.

Ранее сообщалось, что хакеры, запустившие вирус Petya, заработали шантажом очень мало относительно масштабов атаки. И что вирус был написан для Украины.
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Технологии
Анекдот все анекдоты

Опрос радиослушателей дал неожиданные результаты. На первый же вопрос "Что вы в настоящий момент слушаете?" 98% опрошенных мужчин ответили: "Жену".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.