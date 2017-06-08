Кого поразил вирус Petya – карта

Большинство случаев заражения компьютеров вирусом Petya.A пришлось на Украину. Об этом свидетельствуют данные компании ESET - разработчика антивирусного ПО.

По данным компании, на Украину пришлось 75,24% заражений от общего количества в мире. На Германию - 9, 06%, на Польшу - 5,81%. Далее идет Сербия (2,87%), Греция (1,39%), Румыния (1,02%). На Россию же пришлось 0,8%.

Вирус Petya распространился на Европу eset.com

Также есть карта от компании McAfee, на которой видно, что вирус действительно вышел на мировой уровень.

По этой карте видно, что много заражений было в США securingtomorrow.mcafee.com

Напомним, 27 июня Украину атаковал вирус-вымогатель. Пострадали ряд государственных и частных компаний, в том числе Укрэнерго, Новая почта, ГП Антонов, ДТЭК, Укртелеком, Эпицентр, Укрзализныця и другие.

СБУ и киберполиция составила рекомендации, как защититься от этого вируса. Также есть простой способ от Symantec.

Секретарь СНБО Александр Турчинов отметил очень низкий уровень специалистов по кибербезопасности, работающих в госучреждениях. Он также подтвердил, что вирус распространялся через бухгалтерскую программу.

Ранее сообщалось, что хакеры, запустившие вирус Petya, заработали шантажом очень мало относительно масштабов атаки. И что вирус был написан для Украины.