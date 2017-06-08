В Минске пройдет первый чемпионат по поеданию гамбургеров

На проходящем 2-3 июля музыкально-развлекательном фестивале «Папа отдыхает» в обновленном Urban Park Dreamland пройдет первый в Беларуси чемпионат по поеданию гамбургеров. Музыкальными хэдлайнерами фестиваля будут Easy Dizzy (единственный в России официальный трибьют AC/DC) и NaviBand, билеты стоят от 9,5 рублей.

Чемпионаты по поеданию гамбургеров проводятся по всему миру с 70-х годов. Варианты соревнования бывают разными: на количество (рекорд составляет более 100 гамбургеров) и скорость (рекорд – 5 гамбургеров за минуту). В Беларуси несколько лет назад была одна попытка проведения подобного состязания, но вместо гамбургеров участники почему-то ели 1,5-килограммовые сэндвичи. Начало соревнования 2 июля в 18:00 на главной сцене.

– В нашем случае участники будут есть настоящие гамбургеры от eburger.by, так что все по-честному. Соревноваться смогут те, кто изъявит желание прямо на площадке. Количество мест ограничено, – говорит Алексей Подрез, организатор фестиваля. – Мы понимаем, что к любому развлечению надо относиться ответственно, поэтому выбираем менее травматичный для организма вариант – на скорость. На всякий случай на площадке будет дежурить медицинская бригада.

Фестиваль «Папа отдыхает» объединит хорошую музыку, вкусную еду и интересные развлечения. Развлечения и фудкорты (более 40 точек) стартуют в 12:00. В рамках развлекательной программы в оба дня будет представлен полностью обновленный набор аттракционов Urban Park Dreamland, где на смену устаревшим каруселям пришли современные аттракционы для активного отдыха: от спортивных площадок до квестов, скалодрома и веревочного городка. На фестивале также будет большая программа мастер-классов и воркшопов, маркет одежды и аксессуаров, точки развлечений для детей.

Музыкальная программа стартует к вечеру. В первый день – 2 июля – будут звучать классические и современные рок-хиты в исполнении лучших кавер-групп во главе с Easy Dizzy – единственным в России официальным трибьютом AC/DC. Во второй день – 3 июля – предпочтение будет отдано поп-музыке во главе с БГА «Песняры» и героями «Евровидения 2017» Naviband.

Стартовая цена на билеты составляет 9,5 рублей и будет повышаться до 17 рублей. Детям до 12 лет вход бесплатный. Продажа через сайт Coverfest.by и систему Bezkassira.by. Вопросы, информация – info@kitsolutions.by.