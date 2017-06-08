Philips представляет 24-дюмовый монитор с USB-концентратором

Компания Philips пополнила серию B-Line новинкой – монитором 241B7QUPEB с док-станцией USB. Дисплей поддерживает технологии, которые способствуют комфортной работе без вреда для здоровья.

24-дюймовый монитор подойдет для офисов с непостоянными рабочими местами и ультрабуков с ограниченным количеством разъемов для подключения периферии. Через кабель USB SuperSpeed дисплей принимает аудио и видео, подключается к интернету или локальной сети.

С помощью встроенного концентратора USB 3.0 и Ethernet можно подсоединять к монитору ноутбуки и смартфоны и воспроизводить мобильный контент на большом экране. К USB-хабу подключается любая периферия: полноразмерная клавиатура, мышь, внешние носители и камеры.

Монитор с разрешением Full HD, построенный на матрице IPS, воспроизводит живое изображение с реалистичной цветопередачей. Philips 241B7QUPEB поддерживает режим LowBlue, уменьшающий излучение коротковолнового синего света, который негативно влияет на зрение. Подставка SmartErgoBase позволяет регулировать высоту, поворот и угол наклона дисплея. Технология FlickerFree оптимизирует яркость подсветки и устраняет неприятное для глаз мерцание, а SmartImage автоматически настраивает контрастность, насыщенность цвета и четкость в зависимости от контента.