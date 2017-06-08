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30. 06. 2017

В Минске откроют бесплатную выставку копий египетских мумий

ТРЦ «Титан» 1 июля откроет бесплатную выставку мумий, саркофагов и статуй фараонов Древнего Египта. Экспозиция «Тайны египетских фараонов» будет действовать до конца июля на втором этаже торгового центра «Титан» на проспекте Дзержинского, рассказали представители торгового комплекса.

Посетителям предложат окунуться в атмосферу Древнего Египта. На площади около 100 «квадратов» соберут более 20 экспонатов – реплик известных египетских мумий и саркофагов. Все они выглядят натуралистично и практически целиком повторяют раритетные оригиналы. Каждый желающий может увидеть, как выглядели фараоны, больше узнать о процессе мумификации и найти ответ на «загадку Сфинкса».

Наибольший интерес на выставке будут представлять саркофаги Эхнатона и Тутанхамона. Все они будут в человеческий рост, хотя и в закрытом виде. Рядом с ними установят огромные статуи древнеегипетских богов – могущественного Анубиса (с головой шакала) и мудрого Тота (с головой ибиса). Отдельно можно будет взглянуть на маску и голову мумии Тутанхамона. На выставке также покажут метровую статую Сфинкса – мифического существа с туловищем льва и головой человека. Кроме того, на экспозиции можно будет найти бюсты двух фараонов (Эхнатона и Тутанхамона) и царицы Нефертити.

Для большей наглядности посетителям предложат рассмотреть мумии в бинтах и без них. Заодно можно будет изучить статуэтки, носилки и различные анатомические части мумий. Для просмотра будут доступны и канопы – сосуды в форме звериной головы, которые использовались древними египтянами при мумификации.

Посетители выставки смогут принять участие в тематическом квесте. Его участникам предстоит обойти экспозицию в поисках ответов на различные загадки. Те, кому это удастся, смогут написать секретное слово вместе со своими инициалами на бумажке и бросить в специальный ящик. В начале августа среди них разыграют ценные подарки.

«Теперь в Минске появилось место, где можно бесплатно ознакомиться с мумиями и другими тайнами Древнего Египта. Предполагается, что экспозиция будет интересна как детям, так и взрослым. Можно будет узнать что-то новое для себя, провести фотосессию и ощутить вкус приключений во время квеста», – рассказали в ТРЦ «Титан».

Выставка «Тайны египетских фараонов» будет работать ежедневно с 9 до 21 часа вплоть до 31 июля на втором этаже ТРЦ «Титан». Вход свободный.
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