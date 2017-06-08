"Металл", "компактность", "утонченность", "стиль", "актуальность" – новый смартфон Huawei GR3 2017

Huawei представляет еще одну новинку 2017 года – GR3 2017. Скажем сразу: если вы в поиске смартфона – надежного, производительного, современного по начинке и возможностям, красивого внешне и все это за небольшие деньги – то вы нашли его. Это он, GR3 2017. Теперь рассказываем, почему.

> Корпус смартфона, выполненный из дюралюминия, надежно защищен от возможных повреждений, а также перегрева внутренних деталей. Матовая поверхность защитит от отпечатков пальцев, принадлежащих и владельцу смартфона, и всем, кто захочет покрутить его в руках (а таких будет много, гарантируем).

> 5-дюймовый HD-экран теперь оснащен 2.5D-изогнутым стеклом, которое придает внешнему виду GR3 2017 красоту и стиль. Но и с технической точки зрения применение такой обработки дисплея верно: с одной стороны, достигается эргономичность корпуса, а с другой – пользователь получает смартфон, который невероятно комфортно держать в руке.

> Сканер отпечатков пальцев удобно расположен на задней панели – ровно под указательным пальцем. Эта функция, отвечающая за персонализацию смартфона и защиту данных и информации – одно из нововведений в GR3 2017.

> Следующее – увеличенная производительность, мощность и эффективность работы новинки. Итак, начинка GR3 2017 – шустрый 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 435 MSM8940 (4 x 1.4 ГГц + 4 x 1.1 ГГц) в паре с графическим процессором Qualcomm Adreno 505, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной, увеличенный объем батареи – 3020 мАч, а также новая оптимизация файловой системы, которая уменьшает фрагментацию на 20% и делает работу системы более эффективной, – все, что позволяет смартфону работать в многозадачном режиме быстро, долго и на высокой скорости. Одним словом – так, как это ожидают современные пользователи от современных мобильных устройств.

> 13-мегапиксельная основная AF BSI камера с апертурой F/2.2, автофокусом и светодиодной вспышкой позволит сделать отличные фотографии при достаточном освещении. 5-мегапиксельная фронтальная камера, уже традиционно для смартфонов Huawei, обеспечит прекрасными селфи, а благодаря широкому углу – еще и панорамными (камера автоматически определяет количество лиц в объективе и «старается» захватить и запечатлеть каждого).

> Компания Huawei не изменяет своей стратегии – делать качественные смартфоны, учитывая пожелания пользователей. Поэтому даже бюджетные модели оснащены премиальными характеристиками. К такой относится технология энергосбережения Huawei. Она позволяет сократить потребление энергии, увеличивая время работы смартфона от одной зарядки. Тесты Huawei на GR3 2017 показали до 1,3 дней работы при активном использовании.

> Huawei GR3 2017 поддерживает доступный в Беларуси стандарт связи 4G/LTE, работу карт памяти до 128 ГБ, имеет слот на 2 SIM-карты, оснащен умным управлением для быстрого доступа к приложениям.

> Среди новых возможностей нового GR3 2017, которые обязательно понравятся пользователям – съемка Time-lapse-видео и особенные режимы камеры (для зарабатывания «лайков» в соцсетях). Например, «Украшение» или один из самых актуальных в 21 веке режим «Вкусная еда» (уж он-то позволит качественно «прокачать» вкусняшками Instаgram!).

Мы перечислили самые значимые особенности нового Huawei GR3 2017. Его предшественник – GR3 – был одной из популярных моделей в линейке G. У «прокаченного» новичка 2017 года есть все шансы показать лучший результат – настолько наш новый герой получился замечательным и сбалансированным.

Cпрашивайте Huawei GR3 2017 в сети официальных партнеров Huawei – «5 элемент», «Связной», «На Связи», «Алло!», «Электросила» (смартфоны реализуются только с официальной локальной прошивкой и годовой гарантией).

Смартфон доступен в сером и золотистом вариантах расцветки корпуса.