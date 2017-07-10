Димаш подарил китайцам 14 миллионов тенге

Популярный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген помог китайцам, которые лишились всего в результате наводнения в юго-восточной провинции Хунань. Певец пожертвовал 14 миллионов тенге.

Информацию об этом NUR.KZ получил на официальной странице телеканала «Hunan» в социальной сети Weibo.

Димаш перевел средства на счет благотворительного фонда «Mango V». Именно эта организация активно восстанавливает инфраструктуру регионов, которые пострадали от природной стихии. По курсу на сегодня, 14 миллионов тенге равняются тремстам тысячам юаней. Это примерно 43 тысячи долларов.

Помощь жителям Китая не случайна. Своей огромной популярностью двадцатитрехлетний Димаш во многом обязан китайскому музыкальному конкурсу под названием «I’m Singer», в котором в 2017 году участвовал певец и занял второе место. Именно поэтому он и не смог пройти мимо горя людей.