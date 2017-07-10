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17. 07. 2017

В Иммигрант Инвест рассказали о преимуществах Мальты для обладателей статуса ПМЖ

Директор по развитию компании «Иммигрант Инвест» Елена Рудая рассказала о преимуществах мальтийской инвестиционной программы получения ПМЖ. Республика Мальта нацелена на привлечение большого количества инвесторов, поэтому в 2017 году упростила процесс. В Европе нет аналогов мальтийской программе, а инвестиции в ПМЖ привлекательны для жителей многих стран.

Выгоды ПМЖ Мальты

В связи с нестабильной экономической и политической ситуациями в странах СНГ многие хотят обезопасить себя, подготовив запасной аэродром на случай глобальных государственных кризисов. Мальта — индустриальной государство с развитой экономикой. Наибольший вклад в бюджет страны вносят промышленность, сфера туризма и финансов, торговля.

Получив ПМЖ Мальты, инвесторы смогут безвизово посещать страны Шенгена, а в будущем получить общеевропейское ПМЖ. Это даст возможность открыть и вывести бизнес на новый уровень. Важно, что есть возможность оптимизации налогообложения. Жизнь на Мальте поможет качественно улучшить уровень жизни инвестору и его близким.

Стоит отметить, что инвестируя в мальтийскую программу, не обязательно жить в стране. К тому же упрощенная программа сократила сроки рассмотрения заявлений и вынесения вердиктов.

Дополнительные преимущества

Инвестор может подавать документы на ПМЖ не только на несовершеннолетних детей. Благодаря изменениям в программе зависимые по разным причинам дети и родители инвестора также смогут получить постоянное место жительство Мальты. Кроме этого, теперь не нужно подтверждать совместное проживание с ними.

Финансовые условия получения ПМЖ за инвестиции

Инвестор должен выкупить на свое имя мальтийские государственные облигации на сумму 250 тысяч евро. Стоит отметить, что облигации приносят 3 % дохода и являются возвратными. Через пять лет после получения ПМЖ инвестор может вернуть себе деньги.

Кроме этого, нужно заплатить разовый безвозвратный административный сбор в размере 30 тысяч евро. Для получения ПМЖ нужно арендовать недвижимость по цене 10-12 тысяч евро в год или купить ее не менее, чем за 350 тысяч.

Последний шаг — подтверждение доходов или активов. Клиент обязан предоставить справки, что получает доход в 100 тысяч или владеет капиталом в 500 тысяч евро.

Оформить ПМЖ Мальты за инвестиции самостоятельно невозможно. Процессом занимаются официальные представители инвестиционных программ. Узнать подробности о ПМЖ Мальты можно у лицензированного агента в Беларуси — компании «Иммигрант Инвест».
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