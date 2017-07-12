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01. 07. 2017

Прогноз погоды на выходные

1 июля погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты и неустойчивая воздушная масса. Ожидается облачно с прояснениями. Днем на большей части территории кратковременные дожди, днем по юго-востоку сильные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, порывистый. Температура воздуха максимальная днем +20..+26°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

2 июля погоду в основном обусловят активные фронтальные разделы, смещающиеся с Западной Европы, и свежие воздушные массы балтийского происхождения. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, днем по северу местами сильные дожди. Днем в отдельных районах республики грозы. Температура воздуха минимальная ночью +11..+16°С, максимальная днем +15..+22°С, по юго-востоку до +25°С, передает Белгидрометцентр.

3 июля погоду на северо-востоке страны продолжат формировать атмосферные фронты, уходящие на территорию России, на юго-западные районы страны начнет распространяться область повышенного атмосферного давления. Преимущественно по северо-восточной половине пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью +9..+15°С, максимальная днем +17..+24°С.
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