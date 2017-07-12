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01. 07. 2017

Полузащитник сборной Беларуси Драгун подписал контракт с БАТЭ

Источник фото: БАТЭ

Полузащитник сборной Беларуси по футболу Станислав Драгун подписал контракт с борисовским БАТЭ. Об этом сообщили в клубе.

По словам футболиста, он с волнением и надеждой ожидает своего дебюта с БАТЭ в матчах Лиги чемпионов. «Спортивные амбиции никто не отменял. Хочется, чтобы все получилось», - отметил он.

Ранее Станислав Драгун вуступал за минские «Локомотив» и «Динамо», а также за российские «Крылья Советов», «Динамо» (Москва) и «Оренбург». Его трижды включали в список 22 лучших футболистов чемпионата Беларуси, признавали лучшим полузащитником турнира. В составе молодежной сборной Беларуси он выиграл бронзу чемпионата Европы. Кроме того, он возглавлял сборную страны на Олимпиаде в Лондоне.
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