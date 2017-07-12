Лента RSS
Подписаться на ленту
01 июля 2017, суббота, 11:05
+24°C
Завтра +17°C
+24°C
Завтра +17°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,21
01. 07. 2017

ООН сокращает бюджет миротворческих миссий на 600 млн долларов

Генеральная Ассамблея ООН утвердила бюджет миротворческих операций на новый финансовый год, который начинается 1 июля.

Как говорится в документе, на осуществление 14 миссий по всему миру будет потрачено 7,3 млрд долларов, что на почти 600 млн долларов меньше, чем было заложено в предыдущем бюджете.

США, являющиеся основным донором ООН, приветствовали сокращение расходов, но заявили, что надеялись на еще более серьезную экономию.

В то же время официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что несмотря на уменьшение финансированя, ООН будет стараться, чтобы задачи по поддержанию мира в конфликтных зонах выполнялись в надлежащем объеме.

BBC Russian
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Опрос радиослушателей дал неожиданные результаты. На первый же вопрос "Что вы в настоящий момент слушаете?" 98% опрошенных мужчин ответили: "Жену".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.