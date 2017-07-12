Лукашенко: белорусам не нужны спекуляция на демократии и правах человека

Белорусам не нужны потрясения, войны и революции, спекуляция на демократии и правах человека. «У нас есть выверенные временем идеалы и ценности, и мы никому не позволим навязывать иное», - заявил в своем поздравлении с Днем независимости президент Беларуси Александр Лукашенко.

По его словам, Беларусь XXI века – стабильное государство, твердо следующее по пути самостоятельного развития, сообщили в Администрации главы государства.

«В нашей стране царят мир и порядок. Белорусский народ един, а объединяет его главное – забота об укреплении Отчизны и добросовестный труд ради достижения этой цели», - отметил Александр Лукашенко.

По информации Администрации президента, в его адрес также поступают поздравления с Днем независимости от руководителей иностранных государств. Так, его уже поздравили Папа Римский Франциск, королева Великобритании Елизавета II, император Японии Акихито, король Швеции Карл XVI Густав, король Иордании Абдалла II, а также президенты России, Украины, Молдовы, Туркменистана, Таджикистана, Кыргызстана, Германии, Болгарии, Венгрии, Румынии, ОАЭ, Индии, Вьетнама, Монголии, ЮАР, Алжира, руководители Кубы, Канады и Австралии.