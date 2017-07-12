Лента RSS
Подписаться на ленту
01 июля 2017, суббота, 11:09
+24°C
Завтра +17°C
+24°C
Завтра +17°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,21
01. 07. 2017

Лозовский: если бы были доказательства, я бы на свободе не стоял

Последний из освобожденных фигурантов «Дела патриотов», один из бывших лидеров «Белого легиона» Мирослав Лозовский рассказал, что о ходе следствия не знает, так как в заключении его не знакомили с материалами дела. При этом он отметил, что остается в статусе обвиняемого под подпиской о невыезде.

смотрите также Последний заключенный фигурант дела «Белого легиона» на свободе

При этом, полагает он, даже если дело дойдет до суда, то оно закончится оптимистично. «Если бы были такие доказательства, даже не то что доказательства, а хотя бы мелкая уверенность, я бы здесь на свободе перед вами не стоял», - подчеркнул он, сообщает Радио "Свобода".

Комментируя заявления госСМИ о тому, что «Белый легион» якобы готовил 25 марта смертника для взрыва в толпе, Мирослав Лозовский заявил, «что "СБ", которая об этом написала, станет флагманом в жанре нон-фикшн».
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Беларусь
Анекдот все анекдоты

Опрос радиослушателей дал неожиданные результаты. На первый же вопрос "Что вы в настоящий момент слушаете?" 98% опрошенных мужчин ответили: "Жену".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.