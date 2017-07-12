Лозовский: если бы были доказательства, я бы на свободе не стоял

Последний из освобожденных фигурантов «Дела патриотов», один из бывших лидеров «Белого легиона» Мирослав Лозовский рассказал, что о ходе следствия не знает, так как в заключении его не знакомили с материалами дела. При этом он отметил, что остается в статусе обвиняемого под подпиской о невыезде.

При этом, полагает он, даже если дело дойдет до суда, то оно закончится оптимистично. «Если бы были такие доказательства, даже не то что доказательства, а хотя бы мелкая уверенность, я бы здесь на свободе перед вами не стоял», - подчеркнул он, сообщает Радио "Свобода".

Комментируя заявления госСМИ о тому, что «Белый легион» якобы готовил 25 марта смертника для взрыва в толпе, Мирослав Лозовский заявил, «что "СБ", которая об этом написала, станет флагманом в жанре нон-фикшн».