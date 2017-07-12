Беларусь повысила пошлины на нефть и нефтепродукты

Беларусь 1 июля, согласно постановлению Совета министров от 27 июня № 484, повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые из Евразийского экономического союза. Об этом сообщили в правительстве.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть выросла с 80 до 80,9 доллара за тонну, на прямогонный бензин — с 44 до 44,4; на товарные бензины, легкие, средние дистилляты, дизтопливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла — с 24 до 24,2. 1 июня ставки таможенных пошлин были снижены.