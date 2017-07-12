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01. 07. 2017

Зарплаты минских милиционеров поднимут на 10%

Источник фото: gomel.today

В Минске в рамках оптимизации МВД поставлена задача сократить на 10% управленческий аппарат ГУВД, не затрагивая пока районные управления. Об этом рассказал начальник отдела комплектования управления идеологической работы и кадрового обеспечения ГУВД Мингорисполкома Александр Романюк.

«Сокращение штатных должностей будет проведено там, где можно это сделать без негативных последствий для функционирования подразделений и служб», - сказал он, отметив, что участковых инспекторов милиции сокращать не станут, сообщают "Минск-Новости".

Сэкономленные средства направят на обеспечение деятельности органов внутренних дел. «Это касается и денежного довольствия сотрудников, и гражданского персонала, и материально-технического обеспечения. Пока что речь идет об увеличении ежемесячного дохода правоохранителей на 10%», - заявил Александр Романюк. 
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