Зарплаты минских милиционеров поднимут на 10%

В Минске в рамках оптимизации МВД поставлена задача сократить на 10% управленческий аппарат ГУВД, не затрагивая пока районные управления. Об этом рассказал начальник отдела комплектования управления идеологической работы и кадрового обеспечения ГУВД Мингорисполкома Александр Романюк.

«Сокращение штатных должностей будет проведено там, где можно это сделать без негативных последствий для функционирования подразделений и служб», - сказал он, отметив, что участковых инспекторов милиции сокращать не станут, сообщают "Минск-Новости".

Сэкономленные средства направят на обеспечение деятельности органов внутренних дел. «Это касается и денежного довольствия сотрудников, и гражданского персонала, и материально-технического обеспечения. Пока что речь идет об увеличении ежемесячного дохода правоохранителей на 10%», - заявил Александр Романюк.