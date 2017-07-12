В Беларуси купание ограничено в 14 зонах отдыха

Проверка в Беларуси 405 зон отдыха у воды выявила нарушения на 53 из них. Купание в 14 зонах отдыха было ограничено. Об этом сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

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Так, ограничено купание детей и взрослых в рекреационной зоне на левобережье реки Припять от автомобильного моста до русла реки Мерлявицы в Мозыре, а также на центральном пляже Гродно.

Купание только детей ограничено на пляжах «Новобелицкий», «Роповский» и «Каскад-1» в Гомеле, на городских пляжах Наровли и Калинковичей. В Могилевском районе детям не стоит купаться на пляже реки Днепр у деревни Полыковичи и на Вильчицком водохранилище деревни Вильчицы.

В Минской области купание детей ограничено на водохранилище «Рудня» Слуцкого района, на реке Случь в районе 11 городка по улице Социалистической в Слуцке, на водоеме по улице Неманской в Узде, а также в Узденском районе – по улице Школьной в агрогородке Могильно и на реке Усса по улице Школьной агрогородка Семеновичи.

Претензии касаются как эпидемиологических критериев безопасности, так и санитарно-технического состояния пляжей.