Лента RSS
Подписаться на ленту
01 июля 2017, суббота, 12:36
+24°C
Завтра +17°C
+24°C
Завтра +17°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,21
01. 07. 2017

В Украине с сегодняшнего дня отменено госрегулирование цен на продукты питания

Сегодня, 1 июля, вступает в силу постановление Кабмина об отмене государственного регулирования цен на продукты питания.

Отныне производители не будут обязаны декларировать цены на продовольственную продукцию, а также обосновывать Госпродпотребслужбе необходимость изменения этих цен. 

Согласно пояснительной записке к документу, отмена госрегулирования даст возможность устранить лишнее административное давление на бизнес, сделать производство инвестиционно привлекательным и предоставить возможность предпринимателям быстрее адаптироваться к конъюнктуре рынка.

УНІАН
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Украина
Анекдот все анекдоты

Опрос радиослушателей дал неожиданные результаты. На первый же вопрос "Что вы в настоящий момент слушаете?" 98% опрошенных мужчин ответили: "Жену".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.