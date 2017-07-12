В Украине с сегодняшнего дня отменено госрегулирование цен на продукты питания

Сегодня, 1 июля, вступает в силу постановление Кабмина об отмене государственного регулирования цен на продукты питания.

Отныне производители не будут обязаны декларировать цены на продовольственную продукцию, а также обосновывать Госпродпотребслужбе необходимость изменения этих цен.

Согласно пояснительной записке к документу, отмена госрегулирования даст возможность устранить лишнее административное давление на бизнес, сделать производство инвестиционно привлекательным и предоставить возможность предпринимателям быстрее адаптироваться к конъюнктуре рынка.

УНІАН