Два человека погибли, 22 пострадали из-за непогоды в московском регионе

Два человека погибли, ещё 22 пострадали из-за непогоды на территории Центрального федерального округа России, в том числе в Москве, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"В больницы госпитализированы 10 человек, ещё 12 медицинская помощь оказана амбулаторно", — рассказал собеседник агентства.

В результате стихии было нарушено энергоснабжение 327 населенных пунктов, повреждены кровли 47 многоэтажных, частных и административных зданий, а также более 100 автомобилей, повалены 1200 деревьев. В аэропортах были задержаны более 300 рейсов, отменены свыше 30.

Всего выпало около 90% месячной нормы осадков.

По данным Гидрометцентра, ненастная погода в Москве сохранится еще нескольких дней.

РИА "Новости"