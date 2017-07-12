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01. 07. 2017

В Ивьевском районе контрабандисты пытались протаранить автомобиль пограничников

Источник фото: Госпогранкомитет Беларуси

28 июня вблизи деревни Геранены Ивьевского района в пограничной зоне белорусские пограничники обнаружили четыре легковых автомобиля, ехавших в сторону белорусско-литовской границы. В них находились восемь человек, перевозившие крупную партию табачных изделий для незаконного перемещения через границу.

При задержании двое из нарушителей на автомобилях пытались скрыться, попытавшись протаранить служебный автомобиль. Однако после применения оружия и других спецсредств всех нарушителей задержали, а их машины получили серьезные повреждения. В салонах автомобилей найдено более 400 тыс. штук сигарет и другие предметы для противоправной деятельности, сообщили в Госпогранкомитете.

По месту жительства у организатора выявили 552 литра спиртосодержащей жидкости на сумму не менее 4 тысяч рублей. Она представляла собой концентрат для приготовления антисептических растворов для наружного применения. Также найдены тепловизоры, приборы ночного видения, переносные радиостанции, приспособления для переноски табачных изделий, маски-балаклавы и камуфлированная одежда.

Из спиртосодержащей жидкости, которую незаконно покупали в России, кустарным способом изготавливалась алкогольная продукция, который затем продавался в Беларуси. Противоправный доход теневых «дельцов» мог превысить 8 тыс. рублей.
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