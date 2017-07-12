Путин подписал закон о реновации в Москве

Президент России Владимир Путин подписал закон о реновации жилого фонда Москвы. Документ размещен в субботу на официальном портале правовой информации. Госдума одобрила законопроект 14 июня, а Совет Федерации — 28 июня. Документ вступил в силу с момента опубликования.

Закон предусматривает снос ветхого жилья, в основном так называемых хрущевок, и переселение жителей в новые дома. При этом поправки к проекту гарантируют соблюдение прав жильцов и собственников нежилых помещений.

В программу войдут дома не выше девяти этажей, построенные по типовым проектам 1957-1968 годов. Также в список могут включить "многоквартирные дома первого периода индустриального домостроения, аналогичные им по характеристикам конструктивных элементов многоквартирные дома".

При переселении москвичи получат квартиры, которые стоят в среднем на 35% дороже, чем их нынешнее жилье. При этом возможна замена на денежную компенсацию.

Жильцы коммуналок получат при реновации вместо комнат отдельные квартиры. При этом собственники жилья, включенного в программу, освобождаются от взносов на капремонт. Ипотечникам закон гарантирует сохранение тех условий по погашению кредита, которые были прописаны в их изначальном договоре.

С 15 мая по 15 июня на портале "Активный гражданин" и в многофункциональных центрах госуслуг проводилось голосование по вопросу включения в программу реновации, в котором участвовали жильцы домов, которые могут принять в ней участие. Согласно данным мэрии, "за" высказались жители 4079 домов, "против" (где более трети квартир проголосовало против участия дома в программе реновации) — 276. В 184 домах мнения разделились.

РИА «Новости»